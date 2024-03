Verbandswechsel? Fußball-Wunderkind Pavlovic im Nationalmannschafts-Dilemma

Mit seinen beeindruckenden Leistungen beim FC Bayern hat Aleksandar Pavlovic den serbischen Fußballverband auf sich aufmerksam gemacht. Trotz seines jungen Alters von 19 Jahren hat Pavlovic bereits in der Champions League überzeugt und beim 3:0-Sieg gegen Lazio Rom maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Doch während Serbien den jungen Fußballer bereits für die eigene Nationalmannschaft gewinnen möchte, zögert Pavlovic mit einer Entscheidung.

Aleksandar Pavlovic, dessen Eltern aus Serbien stammen, debütierte im November für die U20-Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). Seine Leistungen haben auch den Bayern-Routinier Thomas Müller beeindruckt, der große Stücke auf den Mittelfeldspieler hält. Doch die serbische Delegation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pavlovic für die eigene A-Nationalmannschaft zu gewinnen.

In Kontakt mit Eltern

Um dieses Ziel zu erreichen, reiste eine Delegation des serbischen Verbandes nach München und traf sich dort mit den Eltern des jungen Fußballtalents. „Das Gespräch verlief für beide Seiten konstruktiv und direkt“, berichtete Stevan Stojanovic, Direktor der serbischen Nationalmannschaft. „Wir sind bereits seit mehreren Monaten mit den Eltern Pavlovics in Kontakt.“

Serbische A-Mannschaft

Die serbische Nationalmannschaft sieht in Pavlovic eine große Bereicherung. „Es besteht kein Zweifel, dass wir ihn in der A-Mannschaft sehen und der Plan war, ihn im März einzuberufen“, betonte Stojanovic. Doch Pavlovic zögert noch. „Er möchte sich bis nach Ende der EM in Deutschland Zeit lassen“, erklärte Stojanovic.

Nominierung?

Pavlovic selbst hat bereits betont, dass die Teilnahme an der Heim-EM im DFB-Trikot „ein Traum“ sei. Ist es also möglich, dass er auf eine baldige Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft und deshalb dem serbischen Verband noch nicht zugesagt hat?

„Wenn er so weitermacht, wird er sicherlich seine Chance kriegen“, äußerte sich Bayern-Präsident Herbert Hainer bei Sky optimistisch. „Ob das jetzt schon zur EM der Fall sein wird, wird sich zeigen. Das muss auch wachsen.“

Stojanovic hofft indes weiterhin, dass Pavlovic „ab Herbst das serbische Trikot tragen wird“. Er versteht das Zögern des Bayern-Stars „absolut“ und versichert, mit ihm und seinen Eltern „in Kontakt zu bleiben“.

Die Entscheidung von Pavlovic steht noch aus und könnte sowohl für die deutsche als auch für die serbische Nationalmannschaft von großer Bedeutung sein. Insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende EM und die mögliche Rolle von Julian Nagelsmann.