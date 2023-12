EM 2024: Bierverbot für serbische Fans?

Ein Plan für die kommende EM 2024 in Deutschland sorgt für Aufsehen. Der Sicherheitsverantwortliche der Gruppe C, Peter Both, plant ein Alkoholverbot beim Eröffnungsspiel der Engländer gegen Serbien in der Veltins-Arena. Fans, die für Unruhen sorgen, könnten sogar mit Wasserwerfern vom Gelände entfernt werden.

Peter Both, Direktor der Gefahrenabwehr/Einsatz in Gelsenkirchen, hat die Gesamtverantwortung für die Partie und brachte seine Pläne gegenüber der englischen Zeitung „Mirror“ zum Ausdruck. „Wir diskutieren die Möglichkeit, Alkohol im Stadion zu verbieten. Und ich mache kein Geheimnis daraus: Aus der Sicht eines Sicherheitsverantwortlichen und des Einsatzleiters an diesem Tag fände ich das gut“, erklärte Both. Darüber hinaus prüft er, ob Alkoholverbote in öffentlichen Bereichen durchgesetzt werden können. Grundsätzlich ist es in Deutschland erlaubt, auf der Straße Alkohol zu trinken. Aber in großen Bereichen, in denen sich Fans in überfüllten Räumen versammeln, wollen wir das verbieten.“

Organisatoren vorbereitet

Bereits bei der WM 2006 in Deutschland, dem sogenannten Sommermärchen, wurden drastische Maßnahmen ergriffen. 120 englische Fans wurde der Zutritt zum Viertelfinalspiel gegen Portugal verwehrt, nachdem es zu Unruhen gekommen war. Insgesamt wurden 500 Fans festgenommen. Both betont: „Es ist wichtig, dass alle Polizisten in Deutschland die Einstellung haben, die Fans als friedlich und nicht als Bedrohung zu sehen. Aber wir werden reagieren, wenn etwas passiert – und darauf sind wir vorbereitet.“

Verbot von Gläsern

Einschränkungen gelten auch für Kneipen in der Umgebung des Stadions, wo zwar kein Alkoholverbot, aber ein Glasverbot geplant ist. „Eines der größten Probleme ist Glas. Fans werfen das Glas, also möchten wir Glas verbieten“, so Both. Der englische Superfan Ian Odgers zeigt Verständnis: „Es ist immer das Gleiche, es sind die Wenigen, die es für die Mehrheit verderben. Wenn ein Verbot weniger Ärger verursacht und hoffentlich den englischen Fans einen besseren Ruf verschafft, dann soll es so sein.“

Für die österreichischen Fans sind derzeit keine Einschränkungen geplant. Tickets können noch bis zum 12. Dezember auf der Homepage der UEFA erworben werden.