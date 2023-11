Potenzielle Gegner Kroatiens und Serbiens bei der Fußball-EM 2024

Die kroatische Fußballnationalmannschaft hat sich erfolgreich für die kommende Europameisterschaft qualifiziert. Die Gruppenverlosung, die am 2. Dezember stattfinden wird, ist der nächste Schritt auf dem Weg zum Turnier, das im nächsten Sommer in Deutschland ausgetragen wird.

Die kroatische Fußballnationalmannschaft hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Die Qualifikation für die kommende Europameisterschaft. Dieser Erfolg ist von großer Bedeutung für das Team und die Fußballfans in ganz Kroatien. Die Mannschaft hat sich durch harte Arbeit und beeindruckende Leistungen in den Qualifikationsspielen diesen Platz verdient.

Die Auslosung der Gruppen für die Europameisterschaft findet am 2. Dezember statt. Die Teams werden in vier Leistungsgruppen aufgeteilt. Kroatien befindet sich in der zweiten Gruppe, zusammen mit Ungarn, der Türkei, Dänemark, Albanien und Rumänien. In der ersten Losgruppe finden wir Teams wie Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England.

Die dritte Gruppe besteht aus den Niederlanden, Schottland, Slowenien, der Slowakei, Tschechien und Kroatien. Die vierte und letzte Gruppe setzt sich aus Italien, Serbien, der Schweiz und drei weiteren Qualifikanten zusammen.

Sechs Gruppen mit jeweils vier Teams

Die Europameisterschaft wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Teams ausgetragen. Die ersten beiden aus jeder Gruppe und die vier besten drittplatzierten Teams kommen weiter. Mit 18 möglichen Gegnern ist es derzeit noch zu früh, um Vorhersagen zu treffen.

Nun liegt der Fokus auf der bevorstehenden Gruppenverlosung und den Vorbereitungen für das Turnier.