Entscheidungsschlacht: Kroatien in letzter Runde um die EM-Qualifikation

In einem nervenaufreibenden Finale um die EM-Qualifikation bangt Kroatien um den begehrten Platz. Mit einem Blick auf starke Konkurrenten und eine anspruchsvolle Schlussrunde steht die Fußballnation vor entscheidenden Herausforderungen.

Das Rennen um die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2024 geht in die entscheidende Phase. Während Österreich und andere Top-Nationen bereits ihren Platz sicher haben, droht Robert Lewandowskis Polen der Umweg über das Play-off. Kroatien, WM-Halbfinalist, und Europameister Italien könnten mögliche Gegner sein.

Qualifikationskonstellationen

In Liga B hoffen die Norweger auf Schützenhilfe, um noch ins Play-off zu gelangen. Ein Blick auf die Qualifikationskonstellationen zeigt, dass Spanien und Schottland in Gruppe A bereits durch sind, während Frankreich in Gruppe B als Gruppensieger feststeht. In Gruppe C kämpfen England, die Ukraine und Italien um das zweite Ticket.

Die Türkei ist in Gruppe D bereits für die EM qualifiziert, aber dahinter liefern sich Wales und Kroatien ein Fernduell. In Gruppe E führt Albanien überraschend, gefolgt von Tschechien. Belgien und Österreich haben in Gruppe F ihre Teilnahme bereits gesichert. Ungarn und Serbien haben gute Chancen in Gruppe G, während Slowenien und Dänemark in Gruppe H noch nicht qualifiziert sind.

In Gruppe I setzt sich das Rennen zwischen Israel, der Schweiz und Rumänien fort. Portugal hat sich in Gruppe J bereits sicher qualifiziert, während die Slowakei kurz vor der Teilnahme steht. Die kommenden Spiele werden darüber entscheiden, welche Teams sich den letzten EM-Tickets sichern.

Überblick

Gruppe A: Spanien und Schottland sind durch. Schottland hat Chancen auf den Gruppensieg.

Gruppe B: Frankreich ist Gruppensieger. Die Niederlande brauchen einen Sieg gegen Irland.

Gruppe C: England ist durch. Die Ukraine und Italien kämpfen um das zweite Ticket.

Gruppe D: Die Türkei ist qualifiziert. Wales und Kroatien duellieren sich, ein Patzer könnte Polen helfen.

Gruppe E: Albanien führt überraschend. Tschechien hat gute Chancen. Moldau könnte überraschen.

Gruppe F: Belgien und Österreich sind sicher dabei. Belgien kann Platz eins sichern.

Gruppe G: Ungarn braucht einen Punkt. Serbien hat gute Chancen, bei einem Ausrutscher helfen.

Gruppe H: Slowenien und Dänemark hoffen, Kasachstan könnte überraschen.

Gruppe I: Israel, Schweiz und Rumänien kämpfen weiter. Entscheidende Spiele stehen bevor.

Gruppe J: Portugal ist durch. Die Slowakei steht kurz vor der Qualifikation.