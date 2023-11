Vernissage: Serbische Moderne in der Galerie Steiner in Wien

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt zeitgenössischer serbischer Kunst bei der Vernissage „Resonance Serbian Contemporary Echo“ in der Sanjaj Galerie, präsentiert in Kooperation mit der Galerie Steiner in Wien.

Die Steiner Galerie öffnet ihre Türen am Donnerstag, 16. November, um die Kunst zeitgenössischer serbischer Künstler zu präsentieren. Die Ausstellung mit dem Titel „Resonance Serbian Contemporary Echo“ ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Galerie „Sanjaj“ aus Serbien und der Unterstützung der Vertretung der Republika Srpska in Österreich.

„Resonance Serbian Contemporary Echo“

Von 19 bis 22 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, sich mit den Kunstwerken belgrader Künstler vertraut zu machen. Die Leiterin der Galerie „Sanjaj“, Sanja Bjelanović Janković, wird an diesem Abend über ihre Arbeit sprechen und Einblicke in die Schaffensprozesse der Künstler geben.

(FLYER: Gallerie Steiner)

Das Wiener Publikum darf sich auf Werke von vier Vertretern der modernen Belgrader Kunst- und Kreativszene freuen: Marko Kusmuk, Veljko Valjarević, Sara Nikolic und Marko Lađušić. Diese Vernissage markiert zudem das erste gemeinsame Projekt der Belgrad Galerie Sanjaj und der Österreichisch-serbischen Gesellschaft in Wien. Die Ausstellung läuft bis zum 16. Dezember in der Galerie Steiner.

