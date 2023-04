Von Wien über Belgrad bis nach Istanbul: Mit MTEL nie wieder Roaming-Kosten

Bereit für den Urlaub? Sag hohen Roaming- und Internetkosten im Ausland Lebewohl! Mit MTEL Austria reist du unbeschwert und bleibst dennoch jederzeit mit Freunden und Familie in Kontakt. Die Tarife von MTEL überzeugen durch ihre Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit.

MTEL Austria ist ein in Wien ansässiger Mobilfunkanbieter, der seit 2013 sowohl Privat- als auch Geschäftskunden mit Mobilfunk-, Internet- und TV-diensten versorgt. Um seine Dienstleistungen anzubieten, nutzt MTEL das Netzwerk von A1 Telekom Austria – einem der führenden Mobilfunkanbieter in Österreich.

Roam-Like-Home

Der Mobilfunkanbieter hat sich auf die Bereitstellung von sowohl Pre- als auch Postpaid-Tarifen spezialisiert und bietet auch einzigartige Angebote für internationale Anrufe und Datenroaming an.

Dragan ist Kunde bei MTEL Austria und reist regelmäßig nach Serbien. Während seines Urlaubs in Belgrad nutzt er sein Handy, um mit Freunden und Familie in Österreich in Kontakt zu bleiben, ohne sich Gedanken über zusätzliche Kosten machen zu müssen. „Ich bin froh, dass ich mich für MTEL Austria entschieden habe. Von Serbien aus kann ich ohne zusätzliche Kosten alle österreichischen Netze anrufen und auch alle meine Lieblingsapps verwenden. Da ich derzeit single bin, bin ich sehr viel auf Tinder unterwegs.

Roam-Like-Home ist ein ganz besonderes Schmankerl der MTEL Tarife. Es ermöglicht dir grenzüberschreitendes Surfen ohne zusätzliche Kosten. Egal, ob du in Österreich, der EU, der Schweiz, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, oder Nordmazedonien bist!

Alma ist MTEL-Kundin und hat kürzlich eine Rundreise mit dem Auto durch Bosnien-Herzegowina gemacht. Da sie während ihrer Städtetrips nach Banja Luka, Mostar, Sarajevo und Tuzla häufig das Internet benützt hat, hat sie sich für MTEL entschieden. „Während meiner Reise war ich sehr viel online. Sei es, um lokale Sehenswürdigkeiten und Restaurants zu finden, oder um mich mit Freunden und Familie in Österreich und in Bosnien auszutauschen. Besonders toll fand ich auch, dass ich von Linz aus bis nach, und auch in Bosnien ständig Google Maps als Navigation verwenden konnte. Ich musste kein einziges Mal die SIM-Karte wechseln und keine Angst vor hohen Roaming-Kosten haben.“

Zusätzliche Freieinheiten im Urlaub

Da nun auch die Urlaubssaison immer näher rückt, hat sich MTEL dazu entschlossen, allen neuen Tarifen zusätzliche Freieinheiten in beliebten Urlaubsländern außerhalb der EU zur Verfügung zu stellen. Der Roaming Boost umfasst 7 GB in der Türkei, Ägypten und in Albanien. Die Liste der Länder wird übrigens ständig erweitert!

Egal, ob du in Lissabon, Stockholm, Istanbul bist oder gar die ägyptischen Pyramiden besuchst – dank MTEL kannst du überall dort surfen, ohne deine SIM-Karte wechseln zu müssen und ohne Angst vor hohen Roaming-Gebühren!

SIM ONLY 74: Besonders verbunden

➡️ 74 GB Datenvolumen in Österreich, der EU, der Schweiz sowie in Serbien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro

➡️ Unlimitierte Min & SMS (Gültig in Österreich, der Schweiz, der Europäischen Union, sowie in den Netzen der Telekom Serbien Gruppe: mts, m:tel Montenegro, m:tel Nordmazedonien und MTEL Switzerland. Die Anrufe/SMS beinhalten keine Anrufe und Nachrichten aus Österreich in die EU.)

➡️ 7 GB in der Türkei, Albanien, Ägypten – Roaming Boost

➡️ Internet Security aktiviert (NETPROTECT)

➡️ Flexibel, ohne Bindung – Mit unseren SIM Only Tarifen hast du keine Bindung. Genieße die volle Flexibilität und Freiheit ohne Sorgen.

➡️ Wir nutzen in Österreich das ausgezeichnete Netz von A1.