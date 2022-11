Kroatien: Porno lief auf Info-Display vor Kathedrale

Am Sonntag gegen 18 Uhr erstrahlten auf einem Display vor der Kathedrale am Hauptplatz von Osijek (Kroatien) Szenen aus einem Erwachsenenfilm, was für Verwirrung und zum Teil Belustigung der Passanten gesorgt hat.

Auf dem Display vor der Kathedrale von Osijek sowie an mehreren weiteren öffentlichen Plätzen, lief eine Zeitlang statt der Information über Ladestationen für E-Autos – ein Erwachsenenfilm. Nach einer Weile konnte die Ausstrahlung unterbrochen werden und die Bürger Osijeks bekamen wieder die gewohnten Informationen zu sehen.

Zu dieser Situation kam es infolge eines Hackerangriffs, der am Samstagnachmittag registriert wurde und die offizielle Website des öffentlichen Nahverkehrs, das Videoüberwachungssystem und die Werbedisplays an den öffentlichen Bike-Sharing-Ständen betraf, heißt es in der Mitteilung der Verkehrsbetriebe von Osijek (GPP).