Fußballfan stirbt nach Herzstillstand

In einer dramatischen Wendung der Ereignisse wurde das gestrige Fußballspiel der spanischen Meisterschaft zwischen Athletic Bilbao und Granada abgebrochen. Der Grund: Der Tod eines Zuschauers.

Die Begegnung fand im Stadion von Granada statt und war in vollem Gange. Athletic Bilbao hatte bereits in der 17. Spielminute die Führung mit 1:0 übernommen. Doch das Spiel, das bis dahin von sportlicher Rivalität und Leidenschaft geprägt war, nahm eine tragische Wendung, die den sportlichen Wettkampf in den Schatten stellte.

Herzstillstand

Ein Zuschauer erlitt einen Herzstillstand. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte sein Leben nicht gerettet werden. Das Fußballspiel wurde sofort unterbrochen, als der medizinische Notfall bekannt wurde. Eine Stunde lang hofften Spieler, Zuschauer und Offizielle auf positive Nachrichten, doch dann kam die traurige Gewissheit: Der Fan hatte den Kampf um sein Leben verloren.

Die Entscheidung, das Spiel endgültig abzubrechen, wurde nach einer Stunde getroffen. Der FC Granada bestätigte die Tragödie via X: „Die gesamte Granada-Familie möchte der Familie und den Freunden ihr aufrichtiges Beileid aussprechen“, hieß es in dem Posting. Auch die spanische LaLiga kondolierte in dem sozialen Netzwerk.