Österreicher benötigt Betreuung nach Rekord-Jackpot

Ein anonymer Glückspilz hat sich am vergangenen Freitag in den exklusiven Klub der Multimillionäre katapultiert, indem er den Jackpot von 240 Millionen Euro geknackt hat. Erst am Sonntag hat er sich bei den österreichischen Lotterien gemeldet und um Betreuung gebeten.

Es war eine Nacht wie jede andere, bis eine Nachricht auf seinem win2day.at-Account auftauchte, die sein Leben für immer verändern sollte: „Herzlichen Glückwunsch! Sie haben 240.000.000 Euro gewonnen!“ So einfach, so unglaublich. Der frischgebackene Multimillionär, dessen Identität und Bundesland noch unbekannt sind, hatte seine Kontodaten sofort freigegeben. Der Geldtransfer wird schon in vier Wochen stattfinden.

Fast zwei Tage lang hatte der Gewinner Zeit, sich mit seinem plötzlichen Vermögen auseinanderzusetzen. Dann meldete er sich bei den österreichischen Lotterien. Gerlinde Wohlauf, Sprecherin der Lotterien, berichtete: „Der Gewinner hat sich gemeldet, er möchte vom Großgewinner-Betreuer kontaktiert werden.“ Dieser spezielle Service war bereits im Sommer im Einsatz, als eine Spielgemeinschaft 72,1 Millionen Euro gewonnen hatte.

Kein Quicktipp

Interessanterweise war das Glück des Gewinners nicht nur dem Zufall überlassen. Mit seinen 20 Tipps auf der Spieleplattform hatte er wohl überlegte Zahlen ausgewählt, keine Quicktipps. Der entscheidende Tipp, der ihm die 240 Millionen Euro einbrachte, waren die Zahlen 17, 30, 42, 48, 50 – Zusatzzahlen 4 und 8.