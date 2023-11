Paar feiert Hochzeit im Wert von 54 Millionen Euro (FOTO & VIDEO)

Die Welt staunte über die opulente Hochzeit von Madelaine Brockway, einer bis vor kurzem relativ unbekannten aber unglaublich wohlhabenden Frau, die ihr luxuriöses Hochzeitsevent bis ins letzte Detail auf TikTok teilte. Sie ist keine Influencerin, sie ist einfach nur verdammt reich – und der Internet-Ruhm ist nur eine angenehme Nebenwirkung.

Madelaine Brockway, buchstäblich über Nacht zur Social-Media-Sensation geworden, hat die gesamte Vorbereitungsphase ihrer Hochzeit mit ihrem jetzigen Ehemann Jacob LaGrone für ihre TikTok-Follower festgehalten. Von der wochenlangen Junggesellinnenparty in einem Fünf-Sterne-Resort in Utah bis hin zu luxuriösen Vorhochzeitsveranstaltungen in Paris – nichts war zu extravagant für das junge Paar.

Die Hochzeit selbst, im extravagantem Stil auf Chateau de Villette abgehalten, hat unschlagbare 59 Millionen US-Dollar (54 Millionen Euro) gekostet – und Madelaine hat alle Kosten übernommen. Die Braut betrat den Gang in einem maßgeschneiderten Dior Haute Couture Kleid, und das frischvermählte Paar tanzte ihren ersten Tanz zur Musik von Maroon 5.

Die Strategie funktioniert

TikToker und ehemalige Promi-Hochzeitsplanerin Cora Breilein äußerte sich über diese exorbitante Schau von Reichtum: „Was an dieser Schöpferin im Allgemeinen faszinierend ist, ist nicht, dass dieses Mädchen so reich ist, sondern dass sie anscheinend hauptsächlich soziale Medien nutzt, um sich selbst zu einer Influencerin zu machen. Es gibt eine sehr klare Strategie dahinter… sie rollen den Inhalt langsam aus, um soziale Interaktion zu erzeugen, damit die Leute darüber sprechen.

Die Strategie scheint zu funktionieren: Madelaines TikTok-Follower-Zahlen steigen rasant an, auch wenn sie behauptet, dass keines der Hochzeitsvideos gesponsert war.

Doch obwohl ihre Hochzeit und die Art und Weise, wie sie dokumentiert wurde, eine verlockende Mischung aus Faszination und Kritik hervorruft, bleiben einige Fragen offen: War die Hochzeit und ihr umfassendes Teilen in den sozialen Medien ein bewusster Versuch, viralen Ruhm zu erlangen, oder war es einfach die Art und Weise, wie eine unglaublich reiche Frau ihre Traumhochzeit feiert?