Fetzerei bei Hochzeit: Bräutigam verletzt

Aufgrund eines Vorfalls, bei dem ein Feuerwehrmann auf einer Hochzeitsfeier im Bezirk St. Veit an der Glan der Braut an den Po griff, entstand eine Schlägerei.

Im Bezirk St. Veit an der Glan, wo eine Hochzeitsgesellschaft ausgelassen feierte, kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall. Neben den fröhlichen Hochzeitsgästen waren auch Teilnehmer einer Trauergemeinschaft anwesend, die tagsüber an einer Beerdigung teilgenommen hatten.

Im Zentrum des Geschehens: Ein 53-jähriger Feuerwehrmann und sein 47-jähriger Bruder, beide in Uniform. Als die Braut an der Theke vorbeiging, griff der Feuerwehrmann zu und berührte sie unsittlich. Dieses respektlose Verhalten blieb nicht unbemerkt und löste eine hitzige Reaktion aus.

Bräutigam verletzt

Die Situation eskalierte, als der 35-jährige Bräutigam und der Vater der Braut sich in die Auseinandersetzung einmischten. Was als fröhliche Feier begonnen hatte, verwandelte sich in eine handfeste Schlägerei. Sowohl der Feuerwehrmann als auch der Bräutigam erlitten dabei leichte Verletzungen.