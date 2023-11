Große Sperre: Feuer am Wiener Christkindlmarkt

Alarmstufe Rot auf dem Wiener Christkindlmarkt: In den frühen Morgenstunden des Montags brach ein Feuer aus, das den gesamten Indoor-Bereich lahmlegte. Laut den offiziellen Angaben der Stadt Wien begann der Brand gegen 2.20 Uhr in der Küche der Indoor-Gastronomie am Rathausplatz.

Die Feuerwehr, die unverzüglich zum Ort des Geschehens gerufen wurde, konnte den Brand noch in der Nacht erfolgreich unter Kontrolle bringen und löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Stadt Wien bestätigte in einer Pressemitteilung: „Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand noch in der Nacht unter Kontrolle bringen und löschen.“

Die Indoor-Gastronomie, die ursprünglich bis zu 200 Besucher auf dem Wiener Christkindlmarkt beherbergen sollte, bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Stadt Wien erklärte dazu: „Die Indoor-Gastronomie ist bis auf weiteres gesperrt worden.“ Trotz des Brandes bleiben alle Marktstände, Fahrgeschäfte und sonstigen Attraktionen auf dem Wiener Christkindlmarkt für die Besucher geöffnet.

Ursache unklar

Die genaue Ursache des Brands ist noch unklar und wird derzeit von Sachverständigen der zuständigen Behörden untersucht, wie die Stadt Wien mitteilte: „Die Brandursache wird gegenwärtig von Sachverständigen der dafür zuständigen Behörden ermittelt.“

Ermittlungen laufen noch

Die Frage, wie hoch der entstandene Sachschaden ist, bleibt vorerst unbeantwortet. Ebenso ist unklar, wann der Indoor-Bereich wieder für Besucher geöffnet werden kann. Der Christkindlmarkt am Rathausplatz ist ein beliebter Treffpunkt in der Adventszeit und zieht jährlich zahlreiche Besucher an. Es bleibt zu hoffen, dass der Indoor-Bereich bald wieder zur Verfügung steht und die Besucher den Charme des Marktes in vollen Zügen genießen können.