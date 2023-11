Betrunkener Postbote verteilt Renten in Kneipe

Ein Postbote wurde in Bijeljina, Bosnien und Herzegowina, festgenommen, nachdem er in einem ungewöhnlichen Zwischenfall in einer lokalen Kneipe Rentenzahlungen verteilte, während er unter Alkoholeinfluss stand. Dies führte zu einem handfesten Streit unter den Gästen.

In einer lokalen Kneipe in Bijeljina ereignete sich ein ungewöhnlicher Zwischenfall, als der Postbote Nikola B., sichtlich alkoholisiert, damit begann, Rentengelder zu verteilen. Der Postbote, der offensichtlich stark betrunken war, öffnete seine Tasche, in der sich noch auszuzahlende Renten befanden, und verteilte das Geld unter den anderen Kneipenbesuchern.

Diese außergewöhnliche Geste löste einen Konflikt unter den Anwesenden aus, der rasch in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Die Situation eskalierte derart, dass die Polizei zur Beruhigung der Lage herbeigerufen wurde.

Bei Eintreffen der Streife wurde der Postbote festgenommen und zur weiteren Befragung auf die Wache gebracht.

Der Vorfall zog auch weiterreichende Konsequenzen nach sich. Auch der Vorgesetzte des Mannes wurde von der Polizei zu einem Gespräch eingeladen, um die Hintergründe des Vorfalls zu erörtern.