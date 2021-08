Kein Mann fürs Leben? – Frauen heiraten sich selbst

Eine echte Trauungszeremonie mit Ring, Brautkleid, und dem „Ja“ vor dem Altar – einige Frauen feiern das ganze Hochzeits-Tamtam einfach mit sich selbst.

Die 49-jährige Wienerin, Sabine Schlögl, hat sich vor kurzem selbst geheiratet – Ring, Brautkleid und Eheversprechen inklusive. Was sich im ersten Moment etwas seltsam anhört, scheint jedoch gerade ein Trend zu werden. Bereits vier weitere Frauen haben sich selbst das „Ja“-Wort gegeben. Hinter der Selbst-Heirat stecken die drei Frauen Petra Schoormans, Claudia Mastoras und Sabina Irhig, sie bieten eine Selbst-Heirat über Zoom an.

Wie die Heute bereits berichtete, hat sich Sabine Schlögl in einer zweistündigen Zeremonie selbst geheiratet: „Ich habe mir in einer Zeremonie selbst mein Versprechen gegeben mich zu lieben, mich zu achten und mich zu ehren“, erzählte die selbstständige Unternehmerin gegenüber der „Heute“. Scheinbar keine Seltenheit, denn ein Frauen-Trio bietet eine solche Selbstheirat nun auch (pandemiebedingt) über Zoom an.

Eine der Mentorinnen, Petra Schoormans, erzählte gegenüber der Heute, dass sich jede Frau im Vorfeld der Trauung selbst einen Liebesbrief schreibt: „Bei der Zeremonie wird das Versprechen, das man sich selbst gibt, vorgelesen. Auch sagen sich die Frauen gegenseitig, was sie für Stärken ineinander sehen und wie wundervoll sie sind. Das tut irrsinnig gut, denn selten sind Frauen so, dass sie sich vor den Spiegel stellen und zu sich sagen: Ich bin die Größte.“ Es geht bei der Selbst-Heirat also vor allem um Selbstliebe und sich so zu akzeptieren und zu lieben, wie man ist.

Mehr als nur einmal „Ja“

Die nächste Zoom-Selbsthochzeit findet am 12. September zwischen 14 und 16 Uhr statt und kostet 77 Euro. Man kann sich übrigens auch mehr als nur einmal selbst heiraten. Veranstalterin Schoormans sagt etwa bereits zum dritten Mal „Ja“ zu sich selbst.

