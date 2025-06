Kein Wasser mehr!“: Gemeinden führen Pool-Anmeldepflicht ein

Wasser marsch, aber bitte mit Anmeldung: Immer mehr Gemeinden regulieren das Poolbefüllen mit Zeitfenstern und digitalen Anträgen, um Versorgungsengpässe zu vermeiden.

Die Poolbefüllung in den Gemeinden ist mittlerweile abgeschlossen, und akute Wasserknappheit stellt in den Bundesländern derzeit kein Problem dar. Obwohl ein generelles Verbot von Swimmingpools nicht mehr zur Debatte steht, implementieren immer mehr Kommunen Regelungen, die eine Voranmeldung für das Befüllen vorschreiben. In mehreren Ortschaften müssen Poolbesitzer inzwischen – teilweise auch digital – einen Antrag stellen, bevor sie Wasser einlassen dürfen. Nach der Anmeldung erhalten sie ein festgelegtes Zeitfenster zugewiesen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Verbrauchsspitzen zu vermeiden und die Wasserentnahme gleichmäßiger zu verteilen.

„An alle Gemeindebürger – bitte beenden Sie die Poolfüllungen sofort!“, appellierte die Bürgermeisterin von Gleinstätten, Elke Halbwirth, Anfang Mai über Facebook. Sie warnte: „Die ersten Gemeindebürger haben bereits kein Wasser mehr“. Solche Vorfälle haben in den vergangenen Jahren bei den Kommunalverwaltungen zu verstärkter Vorsicht und einem Umdenken geführt.

⇢ Dieses Balkanland erhöht die Taxipreise!



Kraubaths Vorreiterrolle

Der Umgang mit privaten Pools variiert jedoch erheblich zwischen den verschiedenen Gemeinden und Bundesländern. Eine Vorreiterrolle nimmt dabei das steirische Dorf Kraubath an der Mur mit seinen 1.400 Einwohnern ein, das bereits 2013 ein systematisches „Pool-Befüllungsmanagement“ eingeführt hat. Neben der zeitlichen Koordinierung verpflichten sich die Poolbesitzer in dieser Gemeinde auch dazu, das Wasser nach Saisonende auf dem eigenen Grundstück versickern zu lassen. Als Gegenleistung werden sie von der Kanalgebühr für die entsprechende Wassermenge befreit.

Bürgermeister Erich Ofner zog kürzlich eine positive Bilanz: Etwa 80 bis 90 Prozent der betroffenen Bürger würden die Vorgaben inzwischen einhalten.