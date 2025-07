Keine Handys mehr: Großer Smartphone-Hersteller zieht sich zurück!

Nach jahrelangem Kampf um Marktanteile zieht ein Tech-Riese die Reißleine: LG verabschiedet sich endgültig vom Smartphone-Markt und stellt bald jeglichen Support ein.

Der westliche Smartphone-Markt wird maßgeblich von zwei Giganten beherrscht: Apple und Samsung. Während der US-Konzern mit seinem iOS-System eine Alleinstellung genießt, muss sich der südkoreanische Elektronikkonzern im Android-Segment gegen verschiedene Mitbewerber behaupten. Einer dieser Konkurrenten stammte aus Samsungs Heimatland – doch nun ist endgültig Schluss: LG zieht sich vollständig aus dem Smartphone-Geschäft zurück, wie das Technikportal WinFuture berichtet.

Diese Entscheidung kommt nicht völlig unerwartet. Bereits seit 2021 hatte LG schrittweise sein Engagement im Mobilfunksektor reduziert, nachdem umfassende Restrukturierungsversuche in dieser Sparte keinen Erfolg brachten. Damals hatte der Konzern seinen Kunden noch zugesichert, mindestens drei weitere Jahre Software-Unterstützung zu gewährleisten. Mit dieser Zusage ist nun ebenfalls Schluss.

Ende des Supports

LG hat sein Versprechen damit eingehalten, dennoch trifft das Ende des Supports die verbliebenen Nutzer empfindlich. Ab Ende Juni 2025 werden keine Software-Aktualisierungen mehr bereitgestellt. Dies macht die Geräte zwar nicht unmittelbar unbrauchbar, führt jedoch zu fortschreitenden Funktionseinschränkungen und erhöhten Sicherheitsrisiken, da keine Schutzpatches mehr entwickelt werden.

Neue Ausrichtung

Zusätzlich entfällt jeglicher Hardware-Reparaturservice. Für Besitzer von LG-Smartphones bleibt langfristig nur der Wechsel zu einem anderen Hersteller. Der Konzern selbst konzentriert sich künftig auf seine übrigen Geschäftsfelder – vorrangig Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte sowie verstärkt auf Technologien für die Automobilindustrie.

Langjähriger Niedergang

Der Rückzug von LG aus dem Smartphone-Markt hat sich über Jahre abgezeichnet. Was einst als vielversprechende Erfolgsgeschichte begann, endete in sechs aufeinanderfolgenden Verlustjahren in der Mobilfunksparte. In den frühen 2010er-Jahren zählte LG noch zu den führenden Smartphone-Herstellern weltweit, verlor jedoch kontinuierlich Marktanteile an Samsung, Apple und besonders an die aufstrebenden chinesischen Hersteller.

Strategische Fehlentscheidungen

Branchenexperten identifizieren mehrere Ursachen für das Scheitern von LG im hart umkämpften Smartphone-Markt. Dazu zählten eine inkonsistente Produktstrategie sowie ein ungünstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei LG oft zu hohe Preise für Mittelklasse-Hardware verlangte. Auch die Software-Entwicklung konnte mit der Konkurrenz nicht Schritt halten, während gleichzeitig zu wenig in Marketing investiert wurde.

Ironischerweise experimentierte LG zuletzt mit besonders innovativen Modellen wie dem LG Wing mit drehbarem Bildschirm. Diese kreativen Ansätze erregten zwar Aufmerksamkeit, konnten sich aber weder preislich noch technisch gegen etablierte Flaggschiffe durchsetzen. Für Besitzer von LG-Smartphones bleibt langfristig nur der Wechsel zu einem anderen Hersteller.