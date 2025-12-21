Steuerrecht Kekse verkaufen ohne Finanzamt-Ärger: So bleibt der Nebenjob legal

1 Min. Lesezeit | 21. Dezember 2025

In der Adventzeit floriert ein besonderes Geschäft: Zahlreiche Hobbybäcker bieten ihre selbstgemachten Kekse zum Verkauf an und erschließen sich damit eine lukrative Einnahmequelle in der Vorweihnachtszeit. Diese private Backkunst erfreut sich mittlerweile so großer Beliebtheit, dass etablierte Konditoreien die wachsende Konkurrenz mit Stirnrunzeln beobachten.

Doch welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten eigentlich, wenn man seine süßen Kreationen über soziale Netzwerke anbietet und sich neben dem Hauptberuf etwas dazuverdienen möchte?

Rechtliche Grenzen

Nebeneinkünfte unterliegen klaren gesetzlichen Regelungen. Wer jährlich nicht mehr als 730 Euro durch Zusatzgeschäfte erwirtschaftet, bewegt sich in der Regel auf rechtlich sicherem Terrain. Sobald diese Grenze überschritten wird, müssen jedoch verschiedene Vorschriften beachtet werden – von gewerberechtlichen Anforderungen über steuerliche Verpflichtungen bis hin zu Versicherungsfragen.

Ein Rechtsexperte erläutert die komplexe Situation am Beispiel der beliebten Keksverkäufe.