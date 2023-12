„Kevin allein in New York“ auf Bosnisch: Parodie bringt 3. Teil raus!

An Heiligabend war der Klassiker „Kevin – Allein zu Haus“ der meistgesehene Weihnachtsfilm im Fernsehen. Die US-Komödie von 1990 verfolgten auf Sat.1 ab 20.15 Uhr 2,40 Millionen Zuschauer. Wie bereits von Kosmo berichtet wurde, gab es in diesem Jahr eine aufregende Entwicklung, besonders für die Fans in Bosnien, die sich auf originelle Parodien dieser zeitlosen Klassiker freuen konnten. Ein dritter Teil ist nun erschienen und sorgt ebenfalls für zahlreiche lachende Zuschauer.

Inmitten der festlichen Stimmung und der Erinnerungen an den kleinen, schlagfertigen Kevin McCallister, haben kreative Köpfe in Bosnien eine einzigartige Interpretation geschaffen. Eine Reihe von parodierten Ausschnitten, die sowohl aus „Kevin allein zu Haus“ als auch aus „Kevin allein in New York“ stammen, erzählen eine ganz neue Geschichte.

humorvolle Konversation

Die bosnische Parodie konzentriert sich auf eine humorvolle Unterhaltung zwischen Kassierer und Kevin. Mit dem typischen Charme und Witz Bosniens wird die Konversation auf eine amüsante Weise präsentiert, die Zuschauer jeden Alters zum Lachen bringt. Die Bosnier hinter dieser Parodie haben geschickt die bekannten Szenen aus den Originalfilmen bearbeitet und in einen Kontext gesetzt, der die Herzlichkeit und den Humor der bosnischen Kultur auf humorvolle Weise einfängt.

Die Videos sorgen nicht nur für unterhaltsame Festtagsmomente, sondern präsentieren auch einen „neuen bosnischen Kevin“, der durch seinen humorvollen Stil und den typischen „bosnischen“ Dialekt den vertrauten Szenen eine eigene Identität verleiht. Die Parodien wurden mit einer gehörigen Portion Humor gestaltet und werfen einen frischen Blick auf eine weltweit beliebte Filmreihe.

Auch bei diesem Video bleibt kein Auge trocken.