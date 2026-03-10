KI-Chaos im Netz: Wenn Roboter das Internet zumüllen

KI produziert Inhalte in Sekunden – doch hinter der Geschwindigkeit lauert ein Problem, das das Netz grundlegend verändert.

Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr auf die digitale Welt beschränkt. Die „Krone“ hat sich mit den Entwicklungen und Risiken befasst, die diese Technologie mit sich bringt.

Rasantes KI-Tempo

Was einst Tage oder gar Wochen in Anspruch nahm, lässt sich heute innerhalb weniger Minuten realisieren: KI-Systeme generieren Werbeplakate, Inhalte für soziale Netzwerke und digitale Werbematerialien in einem Tempo, das manuell schlicht nicht erreichbar wäre.

Die Kehrseite dieser Entwicklung zeigt sich jedoch deutlich – das Netz und die sozialen Plattformen werden zunehmend mit qualitativ schwachen Inhalten überschwemmt. Fachleute haben dafür bereits einen Begriff geprägt: „AI Slop“ (minderwertige KI-Masseninhalte). Der Begriff stammt aus dem Englischen, wobei „Slop“ ursprünglich Viehfutter niedrigster Qualität oder das nachlässige Überfüllen eines Glases bezeichnet und im digitalen Kontext massenhaft produzierte minderwertige KI-Inhalte beschreibt.

Das Problem hat sich verschärft: Der Begriff „AI Slop“ erreichte 2025 einen neuen Höchststand in seiner Verwendung und Verbreitung, wobei minderwertige KI-Inhalte zunehmend Suchmaschinen, Shopping-Plattformen und offizielle Kommunikationskanäle überschwemmen.