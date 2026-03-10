Ceca packt aus: „Nur drei Menschen haben mich verraten“

Ceca Raznatovic spricht Klartext: über Verrat, Vergebung und die Menschen, denen sie trotz allem vertraut.

Ceca Raznatovic war am Vorabend zu Gast bei einer Jubiläumsfeier: Dragan Brajovic Braja und seine Frau Gordana feierten ihr 30-jähriges Ehejubiläum – und die Sängerin ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Gegenüber Medien zeigte sie sich am nächsten Tag gut gelaunt, wenngleich der Abend lang gewesen sein dürfte. Erst kurz zuvor hatte sie eine neue Folge von ZG gedreht und war direkt danach zur Feier geeilt.

„Es war wunderschön. 30 Jahre Ehe – und ich kenne die beiden, seit sie sich ineinander verliebt haben“, sagte sie sichtlich bewegt.

Corona & Vergessen

Anlässlich des sechsten Jahrestags der Ausrufung des Corona-Ausnahmezustands wurde Raznatovic gefragt, ob und wie sehr die Pandemie die Unterhaltungsbranche nachhaltig verändert habe. Ihre Antwort fiel schonungslos ehrlich aus: „Nein, wir Serben vergessen schnell.“ Auch an sich selbst lasse sie keine großen Veränderungen erkennen.

„Ich habe mich wirklich nicht verändert – wie es bei anderen ist, kann ich nicht sagen. Aber ich finde, man sollte jeden Tag leben, als wäre es der letzte. Obwohl es ja heißt: ‚Hüte dich vor dem Widder…‘ – wann soll man dann eigentlich leben, verdammt nochmal“, sagte sie mit einem Schmunzeln.

Verrat & Vertrauen

Auf die Frage nach Verrat in Freundschaften sprach Ceca offen über eigene Erfahrungen. Allzu oft sei ihr das nicht passiert, betonte sie. „Es gab Vidic und noch zwei Personen – aber in 52 Jahren ist das wirklich nicht viel.“

Wer gehen müsse, solle rechtzeitig gehen, lautete ihr Fazit. „Behaltet nur jene Menschen in eurem Leben, die euch aufrichtig lieben, die euch wirklich unterstützen und mit denen ihr echte Gefühle teilt. Alles in diesem Leben sollte auf Aufrichtigkeit gründen – nicht auf hohlen Versprechungen.“

Trotz allem halte sie an ihrem Glauben an die Menschen fest, sagte die Sängerin. „Ich liebe Menschen. Egal, was ich durchgemacht habe, egal durch welche Tiefen ich gegangen bin – ich würde trotzdem wieder an Freundschaft glauben. Vergeben ist menschlich. Man kann nicht wegen einer einzigen Person die ganze Menschheit verurteilen.“