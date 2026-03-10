Pollen-Saison 2026: Unbehagen für Allergiker startet drei Wochen früher

2026 wird für Allergiker kein leichtes Jahr: Die Pollensaison startet früher, dauert länger – und trifft auf geschwächte Schleimhäute.

Experten warnen vor einem besonders pollenreichen Jahr. Der Österreichische Polleninformationsdienst – kurz ÖPID – beobachtet, misst und kommuniziert die Pollenbelastung seit nahezu fünf Jahrzehnten.

„Da auf ein schwächeres Birkenjahr meist ein stärkeres folgt und 2025 unterdurchschnittlich verlief, ist heuer mit einer deutlich höheren Pollenproduktion zu rechnen“, erklärte Lukas Dirr vom Österreichischen Polleninformationsdienst am Dienstag. Hasel und Erle starteten spät, dafür aber umso abrupter in die Saison – zwischen Mitte und Ende März folgte mit der Esche bereits die nächste Belastungswelle. Auch die Birke dürfte voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte zu blühen beginnen.

Dirrs Einschätzung zur weiteren Entwicklung: „Die Belastungen durch die Frühblüher werden in den Niederungen und Tallagen vermutlich noch bis Ende März anhalten, aber bereits in der kommenden Woche deutlich an Intensität verlieren.“

Saharastaub verschärft Lage

Dass viele Pollen in der Luft sind, bedeutet glücklicherweise nicht zwangsläufig, dass die Beschwerden entsprechend heftig ausfallen. Ausschlaggebend ist vielmehr, wie sich die Belastung zeitlich entfaltet: Ein langsamer Anstieg gibt dem Körper die Möglichkeit, sich schrittweise anzupassen. Problematisch werden kann es jedoch, wenn Luftschadstoffe hinzukommen – wie derzeit der Saharastaub, der die Schleimhäute reizt und die Anfälligkeit für allergische Reaktionen erhöht.

In Österreich beginnt die Gräserblüte in der Regel Anfang Mai. Im Spätsommer können Schilfblüten rund um den Neusiedler See sowie in den Kärntner Seenregionen für zusätzliche Belastungen sorgen. Beifuß erreicht seinen saisonalen Höhepunkt gewöhnlich Mitte August, während der Einjährige Beifuß – Artemisia annua – viele Betroffene noch bis in den Spätherbst hinein plagt. Das Unkraut Ragweed belastet die Luft von August bis in den Oktober.

„Durch klimatische Veränderungen verschieben sich die Blühzeiten vieler allergieauslösender Pflanzen: Sie beginnen früher, dauern länger und fallen teilweise intensiver aus. Die pollenfreie Zeit schrumpft dadurch zunehmend und umfasst oft nur noch wenige Wochen im Jahr“, wird Dirr in den Salzburger Nachrichten zitiert. Die Allergologin und HNO-Ärztin Petra Zieglmayer ergänzt, dass die Belastungsperiode in Österreich mittlerweile um drei Wochen früher einsetzt und sich bis in den November erstrecken kann.

Unterversorgung bei Allergikern

Pollen zählen zu den häufigsten Auslösern allergischer Erkrankungen. Viele Betroffene nehmen ihre Symptome jedoch über lange Zeit nicht ernst und scheuen den Gang zur Ärztin oder zum Arzt. Laut Zieglmayer sind neun von zehn Allergikerinnen und Allergikern nicht ausreichend medizinisch versorgt. „So kommt es, dass es von den ersten Symptomen bis zum Beginn einer gezielten Therapie bis zu 15 Jahre dauert.“

Die Folgen können gravierend sein: Neben der Gefahr, an Asthma zu erkranken, entstehen auch wirtschaftliche Schäden durch eingeschränkte Leistungsfähigkeit und Krankenstände. Die vermeidbaren Kosten belaufen sich pro Patientin oder Patient und Jahr auf mehr als 2.400 Euro.

Am stärksten leiden Kinder und Erwachsene unter allergischem Schnupfen, der die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen kann. In Österreich ist rund jede fünfte Person betroffen – das entspricht eineinhalb bis zwei Millionen Menschen. Durch eine gezielte Behandlung, die Allergenvermeidung, Medikamente und Immuntherapie kombiniert, ließe sich ihre Situation laut Zieglmayer deutlich verbessern.