KI flutet Podcast-Welt – 3.000 Folgen pro Woche ohne Menschen

KI flutet den Podcast-Markt, Vertrauen schwindet, Wohnzimmer werden zur Bühne – 2026 bricht eine neue Ära an.

Das Podcast-Jahr 2025 stand ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz: Das amerikanische Start-up Inception Point AI überschwemmte das Netz mit automatisch generiertem Content, YouTube stellte eine Reihe KI-gestützter Funktionen vor, ElevenLabs erweiterte sein Angebot um KI-generierte Musik, und die Washington Post lancierte personalisierte Podcasts – was ihr prompt scharfe Kritik aus den eigenen Reihen einbrachte. Auch 2026 wird KI nicht aus dem Podcast-Alltag wegzudenken sein.

Für besonderes Aufsehen sorgte 2025 das Geschäftsmodell von Inception Point AI. Das Start-up veröffentlicht nach eigenen Angaben wöchentlich 3.000 Podcast-Episoden – vollständig automatisiert, ohne menschliche Qualitätskontrolle. In jedem Produktionsschritt kommen KI-Systeme zum Einsatz.

Darin sehe ich weniger einen Trend als eine echte Gefahr. Denn Podcasts lassen sich heute leichter produzieren als je zuvor: Skripte übernimmt ChatGPT oder Google Gemini, Stimmen generiert ElevenLabs, der Schnitt läuft über Descript, Abformate erstellt Castmagic. Für Podcasterinnen und Podcaster klingt das verlockend.

Komplett auf KI zu verzichten wäre jedoch genauso falsch wie naiv – entscheidend ist das richtige Maß. Podcasts leben von einer tiefen Bindung zwischen Host und Publikum. Diese entsteht durch echte Persönlichkeiten, die mit ihrer eigenen Stimme sprechen, denken und fühlen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob KI eingesetzt wird, sondern wo – und wie transparent man damit umgeht.

Zehn Trends 2026

Als Elon Musk und Donald Trump im Frühjahr öffentlichkeitswirksam aneinandergerieten, reagierte Bloombergs Podcast „Elon Inc.“ umgehend mit einer Sonderfolge. Als Sam Altman vorübergehend von OpenAI abgesetzt wurde, erschien beim Tech-Podcast der New York Times eine Emergency-Episode. Diese Formate fassen das Geschehen kurz zusammen und lassen dann Expertinnen und Experten – meist die Hosts selbst – einordnen.

Emergency-Podcasts funktionieren ähnlich wie der ARD-Brennpunkt, nur häufig pointierter. Die Politikpodcasts „The Rest is Politics“ und „The Rest is Politics: US“ erzielten mit solchen Notfallepisoden im Juni 1,8 Millionen Streams und Downloads innerhalb von 24 Stunden – als Reaktion auf den amerikanischen Bombenangriff auf den Iran. Tony Pastor, Mitgründer des Produktionsstudios Goalhanger, kommentierte das damals so: „Wieder einmal sehen wir, dass sich das Publikum in Zeiten schneller Nachrichtenentwicklungen für Erklärungen und Analysen an Podcasts wendet.“

Die diesjährige Podcast-Pulse-Umfrage von Acast bestätigt diesen Befund: 29 Prozent der Befragten geben an, Podcasts zu nutzen, um Breaking-News-Ereignisse einzuordnen. Hörerinnen und Hörer vertrauen ihren Lieblingspodcasts und erwarten Orientierung, wenn sich die Lage rasch verändert. Die Fähigkeit, schnell eine Folge zu produzieren, ist deshalb – ob für Indie-Podcaster oder große Medienhäuser – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Podcasts sind vieles: Mittel zur Selbstverwirklichung, Marketinginstrument, Vertriebskanal, Kundenbindungsmaßnahme. Was sie nicht sind: ein RSS-Feed mit beliebig aneinandergereihten Episoden ohne inneren Zusammenhang. Wer professionell podcastet, muss den Podcast als Produkt denken – doch was bedeutet das konkret?

Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Philip Kotler beschreibt ein Produkt anhand von drei Dimensionen: Core Benefit, Actual Product und Augmented Product. Der Core Benefit bezeichnet den zentralen Mehrwert eines Podcasts – etwa Wissensvermittlung, Unterhaltung oder berufliche Weiterbildung. Das Actual Product ist gewissermaßen die Verpackung: Themenwahl, Host, Episodenlänge, Struktur und Branding – kurz: alles, womit Hörerinnen und Hörer den Podcast unmittelbar verbinden. Das Augmented Product umfasst schließlich das gesamte Ökosystem drumherum: Social-Media-Präsenz, Formate auf verschiedenen Plattformen, Live-Events, Merchandise, Community-Interaktion.

Genau diese Ebene schafft Differenzierung gegenüber der Masse an Podcasts. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt „Baby Got Business“ der Influencer-Strategin Ann-Kathrin Schmitz. Der Podcast ist längst eine eigenständige Marke: täglich bespieltes Instagram- und TikTok-Profil, Website, Mentoring-Angebote, digitale Produkte – und zeitweise sogar eine eigene Konferenz. Inzwischen gibt es sogar einen zweiten Podcast-Feed, der noch stärker auf Weiterbildung ausgerichtet ist.

Vermarktung im Wandel

Im Bereich der Podcast-Werbevermarktung ist Bewegung entstanden. Seit Anfang 2025 vermarkten die Podstars ausschließlich Business-Formate, das Produktionsstudio Pool Artists entwickelt maßgeschneiderte Konzepte für Unternehmenskunden, und die RTL-Tochter Ad Alliance hat sich vollständig aus der Podcast-Vermarktung zurückgezogen. Kurz vor Weihnachten übernahm Acast die Wake Word Studios mit dem Ziel, crossmediale Kampagnen für Kunden zu entwickeln.

Einfache Producer-Reads und Host-Reads sind damit nicht vom Aussterben bedroht – viele Kunden verfügen über begrenzte Budgets und benötigen niedrigschwellige Werbeformate. Doch mit Standard-Werbung werden sich die großen Budgettöpfe künftig nicht mehr erschließen lassen. Hinzu kommt eine neue Unsicherheit: Was ist ein Host-Read noch wert, wenn nicht mehr klar ist, ob der Moderator die Werbung selbst eingesprochen hat – oder sein KI-Klon?

Der neue Podcast des ZEIT-Redakteurs Christoph Amend, „Nur eine Frage“, startete gleichzeitig als Video-Podcast und als Newsletter. Als Sophie Passmann in diesem Jahr ihren neuen Solo-Podcast lancierte, war der dazugehörige Instagram-Account von Beginn an Teil des Konzepts. Wer heute einen Podcast plant, kommt am crossmedialen Denken nicht vorbei.

Das bedeutet nicht zwingend, Videos produzieren zu müssen. Es reicht jedoch nicht mehr, Instagram als reinen Werbekanal zu behandeln und automatisierte Newsletter zu verschicken. Stattdessen müssen sich Podcast-Creator fragen: Welche Information gehört auf welchen Kanal? Was erwarten Fans an welchem Ort? Und wie lässt sich die Zeit zwischen zwei Episoden für das Publikum möglichst angenehm gestalten?

Immer mehr Medienhäuser und Technologieunternehmen arbeiten an automatisierten Podcasts, die Nachrichten kompakt zusammenfassen. BILD und goaudio produzieren täglich einen News-Podcast, die FAZ versorgt das Rhein-Main-Gebiet mit dem „Rhein-Main Feierabendbriefing“, Google bietet mit „Daily Listen“ ein personalisiertes Audio-Update an, und die Washington Post betreibt einen automatisierten Podcast, den Nutzerinnen und Nutzer individuell anpassen können. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen KI-Anwendungen im Podcast-Bereich: Bei diesen Formaten ist von Anfang an transparent, dass sie automatisiert und KI-produziert sind.

Offen bleibt dennoch die Frage, in welchen Bereichen automatisierte Podcasts von Hörerinnen und Hörern akzeptiert werden – und wie sich sicherstellen lässt, dass KI-Systeme keine Fehlinformationen produzieren.

Laut der Podcast-Pulse-Umfrage von Acast genießen Podcasterinnen und Podcaster bei Produktempfehlungen dasselbe Vertrauen wie Journalistinnen und Journalisten. Doch dieses Vertrauen ist unter Druck geraten. Gleichzeitig sinkt die Werbeakzeptanz unter Hörerinnen und Hörern von Jahr zu Jahr – ablesbar an der jährlichen Podcast-Studie des Vermarkters Podstars: 2024 gaben noch 21 Prozent der Befragten an, Produktempfehlungen ihrer Lieblingspodcaster „voll und ganz“ zu vertrauen. Ein Jahr später ist dieser Wert auf zehn Prozent gesunken.

Das überrascht kaum, denn vielerorts läuft dieselbe Werbung: Die Kaulitz Hills werben für günstigen Mobilfunk, in „Baywatch Berlin“ wird eine Amazon-Prime-Serie beworben. Bemerkenswert ist daher der Ansatz des Vermarkters soundsgood, auf kreative Werbung statt auf Massenware zu setzen.

Menschen folgen Menschen – so banal das klingt, so wirkungsvoll ist es. Acht der zehn meistgehörten deutschen Podcasts auf Spotify sind personengetrieben. „Gemischtes Hack“ wird nicht wegen seines Konzepts gehört, sondern weil Felix Lobrecht und Tommi Schmitt als Persönlichkeiten überzeugen und für etwas stehen.

Wie bedeutsam Personenmarken für Verlage geworden sind, verdeutlicht der Podcast „Ronzheimer“ des Journalisten Paul Ronzheimer. Produziert wird die Sendung von Axel Springer, wo Ronzheimer als Reporter angestellt ist – doch auf dem Cover sucht man das Bild-Logo vergeblich. In den USA ist Ezra Klein seinem Arbeitgeber New York Times längst entwachsen: Das Logo der renommierten Zeitung prangt zwar noch auf seinem Podcast-Cover, doch Klein ist selbst zur Marke geworden.

Im Oktober schauten sich Nutzerinnen und Nutzer über 700 Millionen Stunden Podcast-Inhalte auf Wohnzimmergeräten an – im Vorjahr waren es noch 400 Millionen Stunden. Smart-TVs gewinnen als Abspielgerät für Inhalte jenseits klassischer Streaming-Dienste zunehmend an Bedeutung. Auch die Kooperation zwischen Spotify und Netflix folgt dieser Logik: Netflix will am Podcast-Markt partizipieren, Spotify braucht ein Instrument, um gegenüber YouTube konkurrenzfähig zu bleiben.

Für Podcasterinnen und Podcaster stellt sich damit eine neue Frage: Wie gestaltet man Inhalte, die auch auf großen Bildschirmen funktionieren – und was wollen Menschen überhaupt im Wohnzimmer sehen?

In Forbes fragt Frank Racioppi: „Are True-Crime Podcasts Losing Popularity?“ Dem Genre fehle Innovation, es sei zur reinen Gelddruckmaschine geworden. Formate wie „Verbrechen“, „Mordlust“ oder „Mord auf Ex“ dominieren in Deutschland zwar noch die Charts – doch wirklich Überraschendes oder Neues gab es seit Langem nicht.

Die Sensationslust, die das Genre antreibt, passt immer weniger zum Zeitgeist. In den vergangenen Jahren haben viele Menschen begonnen zu stricken, zu töpfern oder zu malen. Auf Instagram sprechen zahlreiche Creator von der Analog Bag – einer Tasche voller Dinge, die man tun kann, statt die Zeit am Handy zu verbringen. Genau dazu passen Cozy Podcasts: Video-Podcasts, bei denen die Hosts nebenbei stricken, entspannte Solo-Formate, die wie Tagebücher klingen und sich zum Malen oder Puzzeln eignen. Bei Google Trends ist bereits ein leichter Anstieg des Suchbegriffs „cozy podcast“ zu beobachten.