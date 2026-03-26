Krisen-Cocktail: Krieg, Klima und Migration bedrohen Europa

Krieg, Klima, Rente, Migration – die großen Krisen unserer Zeit verdichten sich zu einem Bild, das kaum jemanden unberührt lässt.

Der Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 hat die ohnehin fragile Sicherheitslage in der Region neu entfacht. Israel verfolgt seither das erklärte Ziel, die islamistische Organisation militärisch zu zerschlagen. Sowohl die Hamas als auch die libanesische Hisbollah werden vom Iran finanziert und unterstützt – einem Staat im Nahen Osten, der seit der Islamischen Revolution von 1979 offiziell als Islamische Republik geführt wird und in dem ein Religionsführer die politische Macht autoritär ausübt. Die Feindschaft gegenüber Israel und den Vereinigten Staaten ist dabei kein außenpolitischer Zufall, sondern fester Bestandteil der iranischen Staatsideologie.

Die Vereinigten Staaten zählen wirtschaftlich wie militärisch zu den einflussreichsten Akteuren auf der Weltbühne und prägen das internationale Geschehen in entscheidendem Maß.

Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Analysen, aktuelle Berichte, Hintergründe und Interviews zu diesem Konflikt finden sich hier gebündelt.

Globale Fluchtbewegungen

Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Verfolgung und gewaltsamen Konflikten fliehen, hat einen historischen Höchststand erreicht. Wie Österreich und die internationale Gemeinschaft mit dieser Realität umgehen, ist eine der drängendsten politischen Fragen unserer Zeit.

Der Klimawandel ist das bestimmende Thema des 21. Jahrhunderts. Die Wissenschaft ist sich einig: Gelingt es nicht, die Erderwärmung wirksam zu begrenzen, werden bereits in den kommenden zwei Jahrzehnten erhebliche Risiken für die gesamte Menschheit schlagend.

Das österreichische Pensionssystem steht unter wachsendem Druck, weil einer schrumpfenden Zahl an Beitragszahlern eine steigende Zahl an Rentenempfängern gegenübersteht.