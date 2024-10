Kickl kündigt Pressekonferenz an: Wer wird Österreich regieren?

In dieser Woche steht die österreichische Politik im Zeichen der Sondierungsgespräche, angestoßen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Chefs der drei stärksten Parteien – FPÖ, ÖVP und SPÖ – treffen sich zu entscheidenden Gesprächen. Diese sollen klären, wer die nächsten Jahre gemeinsam regieren wird.

Strategische Überlegungen

Die Verhandlungen sind aus einer komplizierten Ausgangslage heraus notwendig geworden. Sowohl die ÖVP als auch die SPÖ haben klargestellt, dass sie derzeit nicht bereit sind, mit Wahlsieger Herbert Kickl von der FPÖ zu koalieren. Dies lenkt den Fokus auf eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Nehammer und Babler, gegebenenfalls unter Einbezug eines weiteren Koalitionspartners.

Entwicklungen der Woche

Bereits am Montag tritt Herbert Kickl mit einer Presseeinladung in den Vordergrund. Für 11 Uhr hat der FPÖ-Chef eine Pressekonferenz angekündigt, in der er seine Sicht auf die anstehende Regierungsbildung darlegen wird. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich die Parteien in einem offenen Koalitionspoker befinden.

Nach Abschluss der Gespräche unter der Woche werden die Parteichefs erneut in die Hofburg eingeladen, um am Freitag Bundespräsident Van der Bellen über die erzielten Ergebnisse zu berichten.

