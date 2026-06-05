Kind (5) nach Sturz aus dem dritten Stock schwer verletzt

Stille im Kinderzimmer, ein offenes Fenster – und ein Vater, der in Sekunden alles verliert, was zählt.

Ein kleiner Bub hielt sich allein in seinem Kinderzimmer auf, während sein Vater in einem Nebenraum war. Zwischen den beiden bestand zunächst noch Kontakt. Als das Kind plötzlich nicht mehr antwortete, begab sich der Vater in das Zimmer seines Sohnes – und sah dort, was er nicht sehen wollte: Das Fenster, das noch kurz zuvor geschlossen gewesen war, stand offen.

Sturz aus dem Fenster

Von dem Jungen fehlte jede Spur. Der Blick nach unten brachte Gewissheit: Das Kind lag auf einer Wiese direkt unterhalb des Gebäudes.

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Der Vater verständigte sofort die Einsatzkräfte. Die Berufsrettung Wien traf rasch ein und leitete noch vor Ort die notfallmedizinische Versorgung des Buben ein. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.