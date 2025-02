Kinder im Freibad missbraucht: Beide Asylwerber wieder frei

Ein Freibad in Traiskirchen wurde letztes Jahr Schauplatz eines schockierenden Vorfalls: Zwei Männer belästigten Kinder, was zu einer dramatischen Verhaftung führte.

An einem heißen Sommertag im Juni erlebten sechs Kinder in einem Freibad in Traiskirchen, Niederösterreich, ein erschütterndes Ereignis. Während sie im Strudelbecken spielten, wurden sie von zwei afghanischen Asylbewerbern, im Alter von 29 und 30 Jahren, belästigt. Die betroffenen Kinder, darunter fünf Mädchen und ein Junge, gerieten in Panik. Eines der Mädchen rannte auf die Liegewiese und rief ihrer Mutter zu, dass etwas Schlimmes passiert sei.

Die Polizei reagierte schnell und konnte die beiden Männer nach einer Verfolgungsjagd durch das Schwimmbad in der Umkleidekabine festnehmen. Patrick S., der Vater eines der Mädchen, äußerte gegenüber der Zeitung „Heute“ seine Erleichterung darüber, dass Schlimmeres verhindert wurde. Seine Tochter hatte anfangs Schwierigkeiten, den Vorfall zu verarbeiten, und entwickelte Ängste, die sie auch heute noch begleiten. Dennoch besucht die Familie wieder das Freibad, auch wenn die Tochter stets fragt, ob ihr Vater sie begleiten kann.

Gerichtsurteil

Im Oktober wurde der Fall vor Gericht verhandelt. Die beiden Angeklagten erhielten eine teilbedingte Haftstrafe von 18 Monaten, von denen sie sechs Monate unbedingt absitzen müssen. Die Eltern der betroffenen Kinder äußerten Erleichterung über den Abschluss des Prozesses und die Verurteilung der Täter. Während des Prozesses gaben die Angeklagten an, sich aufgrund ihres Alkoholkonsums – sie hatten 1,3 und 1,1 Promille im Blut – nicht an die Taten erinnern zu können. Der Richter äußerte Zweifel an dieser Erinnerungslücke, betonte jedoch, dass die öffentliche Empörung von der strafrechtlichen Bewertung getrennt betrachtet werden müsse.

Trotz der Verurteilung fühlen sich einige Eltern erneut verunsichert. Ein Vater wandte sich an die Zeitung „Heute“ mit der Nachricht, dass er erfahren habe, „dass die beiden so gut wie keine Strafe erhalten haben und wieder auf freiem Fuß sind!“. Die beiden sollen laut seiner Information wieder „im Heim in Traiskirchen“ sein.