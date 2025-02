Paar foltert 13-Jährige wegen einem Stück Schokolade zu Tode

Ein grausamer Vorfall in Rawalpindi erschüttert Pakistan: Die 13-jährige Iqra stirbt nach brutaler Bestrafung durch ein Paar. Die Tat entfacht Empörung.

In Rawalpindi, Pakistan, ereignete sich ein erschütternder Vorfall, bei dem die 13-jährige Iqra, die als Haushaltshilfe tätig war, ihr Leben verlor. Die grausame Tat, die zu ihrem Tod führte, wurde von einem Paar verübt, nachdem das Mädchen vermeintlich ein Stück Schokolade genommen hatte. Berichten der BBC zufolge wurde Iqra mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Rawalpindi eingeliefert. Ihr Vater, Sana Ullah, erhielt am vergangenen Mittwoch einen Anruf von der Polizei, als seine Tochter dorthin gebracht wurde. Er eilte sofort ins Krankenhaus und fand seine Tochter bewusstlos in einem Bett vor. Nur wenige Minuten nach seiner Ankunft erlag Iqra ihren schweren Verletzungen.

Hintergründe der Tat

Die Polizei stellte in ihren ersten Ermittlungen fest, dass Iqras Tod nicht auf einen Unfall zurückzuführen war, sondern auf Folter, die von der Familie, bei der sie arbeitete, ausgeübt wurde. Nach der Festnahme des Paares gaben diese an, Iqra beim Diebstahl von Schokolade erwischt zu haben, was sie dazu veranlasste, das Mädchen brutal zu bestrafen. Der Fall erregte große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Auf der Plattform X verbreitete sich der Hashtag #JusticeforIqra, der auf das Problem der Kinderarbeit und die Misshandlung von Haushaltshilfen aufmerksam macht.

Iqras Vater hatte sie bereits im Alter von acht Jahren zum Arbeiten geschickt, um seine Schulden zu begleichen. Seitdem arbeitete sie bei verschiedenen Familien als Dienstmädchen und erhielt lediglich 23 Pfund (rund 27,76 Euro) monatlich. Trotz gesetzlicher Verbote in einigen Regionen Pakistans sind viele Kinder weiterhin gezwungen, zu arbeiten.