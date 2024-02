Kindergartenbus gerammt – Vier Verletzte

Ein tragischer Vorfall erschütterte das Mühlviertel am Donnerstagmittag: Ein Transporter, der zwei Kinder vom Kindergarten nach Hause bringen sollte, wurde von einem Pkw gerammt. Die Eltern der Kinder, im Alter von vier und fünf Jahren, warteten zu Hause vergeblich auf ihre Sprösslinge. Insgesamt vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Der 74-jährige Fahrer des Transporters war im Gemeindegebiet von Baumgartenberg auf der B3 in Richtung Arbing unterwegs. Sein Ziel: Zwei Jungen aus Baumgartenberg sicher nach Hause zu bringen. An einer Kreuzung mit dem Güterweg Deiming signalisierte er seinen Abbiegevorgang nach links, indem er den Blinker setzte und die Geschwindigkeit reduzierte.

Autofahrerin übersah Transporter

Doch das Unglück nahm seinen Lauf, als eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus Klam den abbiegenden Transporter übersah und in das Heck des Fahrzeugs krachte. Die genauen Umstände, wie es zu dieser fatalen Fehleinschätzung kommen konnte, sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die beiden Kinder wurden bei dem Unfall verletzt und umgehend in das Kepler Uniklinikum gebracht. Auch die beiden Fahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das UKH Linz eingeliefert. Glücklicherweise befindet sich keiner der Beteiligten in Lebensgefahr.