King of Pop kehrt zurück: Neffe spielt Hauptrolle in Biopic!

Ein neuer Stern am Filmbiografie-Himmel ist im Anmarsch. „Michael“, der langersehnte Film über das Leben von Michael Jackson, wird am 18. April 2025 weltweit in die Kinos kommen. Dies wurde von den Verleihfirmen Lionsgate und Universal bestätigt.

Die Vorfreude unter den Fans ist groß, seit die Ankündigung des Biopics Anfang 2022 die Runde machte. Nun hat Lionsgate den Startschuss für die Produktion gegeben: Ab dem 22. Januar 2024 wird das Projekt in Angriff genommen.

Die Wahl der Besetzung

Unter der Regie von Antoine Fuqua, bekannt für seine Arbeiten an „Training Day“ und „The Equalizer“, und den Produzenten von „Bohemian Rhapsody“ wurde eine besondere Wahl für die Titelrolle getroffen. Jaafar Jackson, der 27-jährige Neffe des King of Pop, wird seinen berühmten Onkel verkörpern. Fuqua ist von der Ähnlichkeit zwischen Jaafar und Michael Jackson beeindruckt: „Er klingt wie er, tanzt wie er, singt wie er“, schwärmte er gegenüber „Entertainment Weekly.

Jaafar Jackson, Sohn von Jermaine Jackson, zeigte sich auf Instagram sichtlich erfreut über seine Rolle: „Ich fühle mich demütig und geehrt, die Geschichte meines Onkels Michael zum Leben zu erwecken. An alle Fans auf der ganzen Welt, wir sehen uns bald.“

Kontroverse Aspekte

Die Familie von Michael Jackson unterstützt das Projekt, was Fragen zu den wiederkehrenden Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs aufwirft. Antoine Fuqua verspricht jedoch, auch die kontroversen Aspekte von Jacksons Leben nicht auszulassen. „Wir wollen einfach nur die Tatsachen erzählen, wie wir sie kennen, über den Künstler, über den Mann, über das menschliche Wesen“, erklärte der Filmemacher. Er beabsichtigt, „das Gute, das Schlechte und das Hässliche“ von Michael Jackson darzustellen.

Mit „Michael“ wird den Zuschauern ein umfassender Einblick in das Leben einer der größten Musikikonen aller Zeiten geboten. Die Erwartungen sind hoch, doch das Team hinter dem Film scheint entschlossen, diese zu erfüllen und das facettenreiche Leben von Michael Jackson authentisch auf die Leinwand zu bringen.