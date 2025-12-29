Kino-Boom zu Weihnachten: Diese Filme sprengen Milliarden-Grenze für Disney

Mit 760 Millionen Dollar Einnahmen stürmt der dritte Avatar-Film die Kinocharts und verhilft Disney zu einem historischen Meilenstein im Filmgeschäft.

Der dritte Teil der Avatar-Reihe „Fire and Ash“ setzt seinen beeindruckenden Erfolgskurs fort und verzeichnet in der zweiten Woche weltweit zusätzliche Einnahmen von 245,2 Millionen Dollar. In Deutschland erreichte das fast dreistündige Sci-Fi-Spektakel das stärkste Wochenendergebnis eines Films im laufenden Jahr 2025. Nach nur zwölf Tagen im Kino zählt der Streifen dort bereits zu den sieben meistgesehenen Filmen des Jahres.

Mit weltweiten Einnahmen von über 760 Millionen Dollar hat sich der Film bereits den sechsten Platz in den globalen Jahrescharts gesichert. In Deutschland wurden bislang 2,45 Millionen Kinotickets verkauft. Auch in Österreich dominiert der Film die Kinocharts und belegt den ersten Platz.

Disneys Rekordjahr

Der neueste Avatar-Film liefert zudem den entscheidenden Beitrag zum außergewöhnlich erfolgreichen Geschäftsjahr von Disney. Der Unterhaltungskonzern ist das einzige große Filmstudio, das 2025 die Marke von 6 Milliarden Dollar an den Kinokassen überschritten hat – ein Meilenstein, der seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr erreicht wurde. Für Disney ist es bereits das fünfte Mal nach 2016, 2017, 2018 und 2019, dass diese Umsatzschwelle geknackt wurde.

Vom Gesamterfolg Disneys entfallen 2,3 Milliarden Dollar auf den US-amerikanischen Markt, während 3,65 Milliarden Dollar in den internationalen Märkten erwirtschaftet wurden. Den größten Beitrag zum Disney-Erfolg 2025 leistete die Animationsfortsetzung „Zoomania 2″ mit Einnahmen von 1,42 Milliarden Dollar. Noch erfolgreicher war allerdings die chinesische Kinoproduktion „Na Zha 2″, die weltweit sogar 2,15 Milliarden Dollar einspielte.

Globale Kinocharts

1. Na Zha 2, 2,15 Milliarden Dollar Kassa

2. Zoomania 2, 1,42 Milliarden

3. Lilo & Stich, 1,038 Milliarden

4. Ein Minecraft Film, 958 Millionen

5. Jurassic World: Rebirth, 869 Millionen

6. Avatar: Fire and Ash, 760 Millionen

7. Demon Slayer, 714 Millionen

8. How to Train Your Dragon, 636 Millionen

9. F1: Der Film, 631 Millionen

10. Superman, 616 Millionen