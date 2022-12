Kleinkind (2) verhungerte in Wohnung, niemand bemerkte es (FOTO)

Ein Vater (59) und sein Sohn (2) wurden in ihrer Wohnung in der Stadt Geneva im US-Bundesstaat New York tot aufgefunden. Das Kleinkind ist laut Behördenangaben in der Wohnung verhungert, nachdem der Vater eines natürlichen Todes gestorben war.

Wie schwedische Medien berichten, konnte neun Monate nachdem Vater und Sohn in ihrer Wohnung tot gefunden worden waren, die Todesursache festgestellt werden.

David Conde Sr. und David Conde Jr. wurden am 15. Februar 2022 gefunden. Der Vater starb auf natürliche Weise an einer “Herz-Kreislauf-Erkrankung”, wie das Ontario County Sheriff’s Department in einer Erklärung mitteilte. Die Todesursache des Kleinkindes war jedoch Verhungern.

FOTO: (Screenshot/Facebook)

Als die Polizeibeamten zu der Wohnung kamen, war die Tür versperrt. Nach einem erfolglosen Versuch, das Schloss aufzubrechen, mussten die Beamten die Tür einschlagen, um sich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen.

“Es wird angenommen, dass Herr Conde zuerst verstorben ist und das Kleinkind nach dem Tod seines Vaters nicht versorgt wurde”, so die Erklärung.

Medien berichten, dass Vater und Sohn zuletzt am 22. Jänner lebend gesehen wurden. Es gibt keine Anzeichen, die auf einen gewaltsamen Tod der beiden hindeuten könnten.