Kleinkind stürzt mehrere Meter in Regensickerschacht

Ein zweijähriger Junge stürzte in einen Schacht und wurde nach Stunden durch eine aufwendige Rettungsaktion befreit.

In der sächsischen Stadt Pirna (Deutschland) ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall. Ein zweijähriger Junge stürzte beim Spielen in einen mehrere Meter tiefen Regensickerschacht. Die Schachtabdeckung gab nach, und der Junge fiel in die Tiefe. Rund zweieinhalb Stunden war er in dem Schacht gefangen, bevor Rettungskräfte eintrafen, um ihm zu helfen.

Rettungsaktion

Die Feuerwehr und Polizei mobilisierten sofort eine groß angelegte Rettungsaktion. Mit Hilfe von zwei Baggern wurde der Boden um den Schacht abgetragen, um Zugang zu schaffen. Die Einsatzkräfte fällten zwei Bäume, um den Schacht freizulegen und den Jungen zu erreichen. Schließlich zogen sie ihn mit einem Seil aus dem Schacht.

Nach seiner Befreiung wurde der Junge vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, begleitet von seiner Mutter. Die niedrigen Temperaturen machten diese Maßnahme notwendig.