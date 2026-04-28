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Knochenbruch bei Kopfball-Duell: Modric im Krankenhaus

Knochenbruch bei Kopfball-Duell: Modric im Krankenhaus
FOTO: EPA/MATTEO BAZZI
2 Min. Lesezeit |

Ein Zweikampf, eine Fraktur, eine OP – und dennoch bleibt das Ziel für Luka Modric klar: die WM.

Luka Modric hat eine Operation am linken Jochbein erfolgreich überstanden. Der Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft zog sich die Verletzung im Laufe eines Serie-A-Spiels zu, der medizinische Dienst des kroatischen Verbands steht seither in engem Austausch mit den behandelnden Ärzten in Mailand. Mannschaftsarzt Dr. Tomislav Vlahovic gab sich dabei klar optimistisch: Modric werde zur Weltmeisterschaft fit sein.

Unfall im Zweikampf

Die Verletzung ereignete sich in der 75. Minute der Partie in Mailand, als Modric bei einem Zweikampf mit Juventus-Mittelfeldspieler Manuel Locatelli zusammenstieß. Der AC-Mailand-Spieler musste nach mehrminütiger Unterbrechung das Feld verlassen, während Locatelli die Begegnung fortsetzen konnte.

Unmittelbar nach dem Abpfiff wurden eingehende Untersuchungen vorgenommen, die eine Fraktur des linken Jochbeins bestätigten. Der Eingriff erfolgte am Montag. Der kroatische Fußballverband HNS teilte mit, dass auch Teamchef Zlatko Dalic und sein Trainerstab laufend mit dem medizinischen Team in Kontakt stehen.

Dalics Bekenntnis

Dalic selbst ließ keinen Zweifel an seiner Haltung: Er stehe hinter seinem Kapitän und sei überzeugt, dass Modric die kroatische Mannschaft bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft anführen werde.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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