Koffein und Co.: Was ist in Energy Drinks enthalten?

Ob als Muntermacher am Vormittag, als Stärkung vor dem Training oder für eine lange Nacht voller Konzentration und Produktivität – Energy Drinks sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Aber was genau ist in diesen bunten Dosen enthalten und wie schneiden sie in Bezug auf Leistung, Kosten und Auswirkungen auf die Gesundheit ab?

Bevor Sie die nächste Dose öffnen, sollten Sie aber eine gute Ahnung haben, was wirklich in Energy Drinks steckt.

Der Trend der Energy Drinks

Durch das Sponsoring von eSports-Teams und -Turnieren positionieren sich Energy Drink Marken im Zentrum eines modernen Unterhaltungsökosystems, das von Intensität, Geschwindigkeit und ununterbrochener Spannung angetrieben wird. Für diejenigen, die sich für rasante Spiele begeistern, darunter auch Fans die besten online casinos, ist der Zusammenhang klar: Konzentration und Energie sind Teil des Erlebnisses.

Aber die Attraktivität beschränkt sich nicht nur auf das Gaming. In der Fitnesswelt dienen Energy Drinks oft als praktische Alternative zu traditionellen Pre-Workout-Supplements und bieten einen schnellen Energieschub ohne viel Aufwand.

In der Unterhaltungs- und Nachtclubszene sind sie ein fester Bestandteil von Mixgetränken und ein Muss für Partygänger, die bis in die frühen Morgenstunden durchhalten wollen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Energy Drink Marken, nahtlos eine Brücke zwischen verschiedenen energiegeladenen Lebensstilen zu schlagen, vom Fitnessstudio über das Casino bis hin zur Tanzfläche.

Preis vs. Qualität

Nicht alle Energy Drinks sind gleich – weder in ihrer Herstellung noch in ihrem Preis. Der Vergleich von WISO hat einen deutlichen Unterschied zwischen Eigenmarken und Premiumprodukten aufgezeigt. Die Preise pro 100 Milliliter sind hier aufgeschlüsselt:

Red Bull Original: 0,52 €

Effect Classic: 0,32 €

Monster Energy: 0,30 €

Bullit (Rewe), Flying Power (Aldi), Kong Strong (Lidl): alle um 0,12 €

Der Geschmackstest, der auf dem Berliner Festival re:publica durchgeführt wurde, ergab, dass trotz der Preisunterschiede die günstigeren Produkte ihren Zweck mehr als erfüllen. In punctos Geschmack lag die Rewe-Eigenmarke Bullit sogar an der Spitze. Dies lässt vermuten, dass der Geschmack der Kunden stärker von der Marke und dem Marketing beeinflusst wird als vom tatsächlichen Inhalt des Getränks.

Gesundheits- und Nachhaltigkeitsbedenken

Obwohl der schnelle Energieschub von Red Bull und Co. verlockend ist, sind die gesundheitlichen Folgen nicht zu übersehen. Bei übermäßigem Konsum ohne entsprechende körperliche Aktivität kann die Kombination aus hohem Zucker- und Koffeingehalt zu Herzrasen, Blutdruckanstieg und möglicherweise langfristigen Stoffwechselproblemen führen.

Aus Sicht der Nachhaltigkeit klingt die Zuckergewinnung zunächst gut: Die meisten Hersteller geben an, europäische Zuckerrüben zu verwenden. Unklar ist jedoch, ob diese Pflanzen mit umweltschädlichen Insektiziden wie Acetamiprid angebaut werden, da zahlreiche Unternehmen keine klare Antwort darauf gegeben haben.

Wenn der Energieschub seinen Preis hat

Kaffee wirkt, indem er Adenosin hemmt, eine Substanz im Gehirn, die Schläfrigkeit verursacht. Die Folge: erhöhte Konzentration und Wachsamkeit. Große Mengen davon können jedoch, insbesondere wenn sie nicht durch körperliche Aktivität ausgeglichen werden, zu Überreizung führen. Dies zeigt sich in Symptomen, die von Unruhe über Schwitzen und Schlaflosigkeit bis hin zu gelegentlichen Herzklopfen oder sogar Herzrhythmusstörungen reichen.

Energy Drinks sättigen nicht lange, daher kann ihr hoher Zuckergehalt mit der Zeit auch zu einer unbeabsichtigten Gewichtszunahme führen – insbesondere, wenn sie anstelle von Wasser oder anderen besseren Getränken konsumiert werden.

Risikoreich ist auch die Art und Weise, wie manche Menschen Energy Drinks mit Alkohol kombinieren. Koffein kann das Rauschgefühl verringern, was dazu führen kann, dass Menschen mehr trinken, als sie sollten, und ihr Risiko für gefährliches Verhalten erhöht.

Fazit: Achten Sie darauf, was Sie trinken

Energy Drinks sind überall heutzutage – in Geschäften, auf Konzerten und bei zahlreichen Sport Events. Sie versprechen Leistungsfähigkeit, Antrieb und Konzentration. Wie jedes Mittel zur Leistungssteigerung haben sie jedoch auch Nachteile.

Energy Drinks können in Maßen und mit Bedacht zu Ihrem Lebensstil passen. Aber stellen Sie sicher, dass Sie sie aus den richtigen Gründen trinken – nicht nur, um einen Kick zu bekommen.