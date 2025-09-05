Koffer-Mord in Favoriten: 28-Jähriger erdrosselt Mann wegen 15.000 Euro

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamts konnte der 28-Jährige als Tatverdächtiger ausgeforscht werden.

Doch die Flucht vor der Verantwortung war nur von kurzer Dauer. Durch gezielte Ermittlungsarbeit konnte der Angeklagte rasch ergriffen werden und legte ein umfassendes Geständnis ab. Bei der Verhandlung zeigte er Reue und bat die Hinterbliebenen um Verzeihung. Der Prozess führte aufgrund der Schwere der Tat und der detaillierten Geständnisse zu einer intensiven Auseinandersetzung über die Hintergründe des Verbrechens und den Gefühlszustand des Täters zum Zeitpunkt der Tat.

Die Richterin merkte an, dass trotz des Geständnisses die Planung und Durchführung der Tat auf eine erhebliche kriminelle Energie hindeuteten, die das Gericht schließlich zu der verhängten Freiheitsstrafe bewogen. Das Urteil zeigt, dass trotz einer Vielzahl mildernder Umstände, wie das umfassende Geständnis, die brutale Ausführung der Tat nicht ungestraft bleiben kann. Beobachter betonen die Tragik der Ereignisse, die in einem Mordprozess mündete und noch lange in den beteiligten Kreisen nachhallen wird.