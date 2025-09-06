Polizeigewalt bei Protesten in Novi Sad – Vucic unter massivem Zugzwang (VIDEOS)

Nach dem tödlichen Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad erschüttert eine beispiellose Protestwelle Serbien. Die Regierung Vučić steht massiv unter Druck.

Die Protestwelle in Serbien, ausgelöst durch den tragischen Einsturz eines frisch sanierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024, hält unvermindert an. Bei dem Unglück kamen 15 Menschen ums Leben, ein weiteres Opfer erlag später den Verletzungen. Das Vordach war Teil einer umfangreichen Bahnhofsrenovierung, die nach dreijährigen Arbeiten erst im Juli 2024 abgeschlossen worden war. Oppositionelle und unabhängige Fachleute sehen in mangelhafter Bauausführung und korrupten Strukturen unter der Regierung von Präsident Vučić die Hauptursachen für die Katastrophe. Seither kommt es landesweit nahezu täglich zu Kundgebungen und Verkehrsblockaden, die vorwiegend vom studentischen Milieu ausgehen. Die Protestierenden haben mittlerweile die Mehrheit der öffentlichen Universitäten und zahlreiche weiterführende Schulen des Landes unter ihre Kontrolle gebracht.

Beispiellose Mobilisierung

Die Protestbewegung, die in ihrem Ausmaß und ihrer Dauer alle vergleichbaren Demonstrationen seit dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens übertrifft, hat inzwischen breite Bevölkerungsschichten erfasst. Bis März 2025 breiteten sich die Proteste auf über 400 Städte und Gemeinden in ganz Serbien aus. Mit der zentralen Forderung nach vorgezogenen Parlamentswahlen setzen die Demonstranten die Regierung Vučić erheblich unter Zugzwang. Während die Proteste zunächst überwiegend friedlich verliefen, eskalierte die Situation in den Sommermonaten zunehmend. Bei mehreren Auseinandersetzungen ging die Polizei mit erheblicher Härte gegen Demonstrierende vor, so auch an der Universität Novi Sad.

Eskalation in Novi Sad

Wie Medien berichten, begann der Polizeieinsatz, nachdem Unbekannte Gegenstände auf Einsatzkräfte geworfen hatten, die vor der Philosophischen Fakultät positioniert waren. Diese Fakultät steht seit etwa anderthalb Wochen im Zentrum der Auseinandersetzungen, nachdem der als regierungsnah geltende Dekan mit Polizeiunterstützung die Räumung des Gebäudes durchgesetzt hatte.

Die Studierenden hatten die Fakultät zuvor neun Monate lang besetzt gehalten. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zur Verantwortung für die Tragwerksplanung des eingestürzten Vordachs dauern unterdessen an.