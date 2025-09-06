Alles passierte blitzschnell“: Hai zerfleischt Schwimmer – Strand gesperrt

Tragödie an Australiens Küste: Ein Surfer wurde am Samstag, 6. September, bei einem tödlichen Haiangriff am Dee Why Beach vor Sydney getötet. Die Attacke ereignete sich nur einen Tag vor dem Vatertag und erschütterte die gesamte Küstenregion.

Tödlicher Angriff am Morgen

Die Polizei hat den Strand von Dee Why nach dem tödlichen Haiangriff komplett abgeriegelt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen, als das Opfer beim Surfen von einem großen Hai attackiert wurde. Der Mann verstarb noch am Unfallort trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen.

Augenzeugen schilderten die dramatischen Momente am Strand. „Alles passierte blitzschnell. Wir hörten plötzlich Hilfeschreie und sahen dann, wie mehrere Personen dem Verletzten aus dem Wasser halfen“, berichtete ein Beobachter des Vorfalls.

Die Behörden haben vorsorglich eine komplette Strandsperre verhängt, die auch angrenzende Strände betrifft. Gleichzeitig läuft die Suche nach dem verantwortlichen Hai auf Hochtouren. Meeresbiologen und Wildtierexperten setzen dabei modernste Technik ein – darunter Drohnenaufnahmen und forensische Bissanalysen, um die genaue Haiart zu identifizieren.

📍 Ort des Geschehens

Intensive Ermittlungen

„Wir stehen in engem Austausch mit führenden Meeresbiologen, um den Hai zu bestimmen, der für diesen Angriff verantwortlich ist“, erklärte ein Polizeisprecher. „Die Sicherheit der Bevölkerung steht für uns an erster Stelle.“ Die Rettungskräfte bestätigten, dass es sich um einen großen Hai gehandelt haben muss.

Verstärkte Sicherheit

Die Region Sydney/Northern Beaches verzeichnete in den vergangenen Monaten bereits mehrere Hai-Sichtungen, was die Behörden zu verstärkten Sicherheitsvorkehrungen veranlasste. Die Sicherheitsmaßnahmen an den Stränden waren bereits vor dem aktuellen Vorfall verstärkt worden. Aktuell prüfen die Verantwortlichen, ob zusätzliche Warnsysteme oder Schutznetze installiert werden sollen, um künftige Angriffe zu verhindern.