Umfrage von Freunden? AK warnt vor WhatsApp-Abstimmungen

Vertrauen wird zur Falle: Eine neue WhatsApp-Betrugsmasche breitet sich aus, bei der Kriminelle über gekaperte Konten Zugriff auf immer mehr Nutzerprofile erlangen.

Die Arbeiterkammer Tirol schlägt Alarm wegen einer raffinierten Betrugsmasche im beliebten Messenger-Dienst WhatsApp. Kriminelle kapern dabei Nutzerkonten und nutzen das bestehende Vertrauen zwischen Kontakten aus. Die Masche beginnt harmlos: Opfer erhalten von scheinbar bekannten Personen aus ihrem Adressbuch Aufforderungen zur Teilnahme an Online-Umfragen. Tatsächlich stammen diese Nachrichten jedoch von Betrügern, die bereits Zugriff auf fremde WhatsApp-Konten erlangt haben.

Der Trick der Kriminellen setzt auf die Preisgabe persönlicher Informationen. Die vermeintlich vertrauten Absender bitten um die Eingabe der eigenen Mobilnummer. Wer dieser Aufforderung nachkommt, riskiert den Verlust der Kontrolle über sein eigenes WhatsApp-Konto. Zusätzlich werden Nutzer aufgefordert, einen zugesandten Code auf einer Website einzugeben – angeblich zur Teilnahme an der Umfrage. Die Arbeiterkammer warnt eindringlich: Wer diesem Link folgt, ermöglicht den Betrügern die vollständige Übernahme des eigenen Accounts.

Weitreichende Folgen

Die Folgen einer solchen Kontoübernahme sind weitreichend. Die Kriminellen erhalten nicht nur Zugang zum gekaperten Konto, sondern auch zu sämtlichen darin gespeicherten Kontakten. Dies eröffnet ihnen die Möglichkeit, die Betrugsmasche exponentiell auszuweiten. Mit dem übernommenen Profil können sie weitere Personen auf betrügerische Webseiten locken, um an sensible Daten wie Bankverbindungen oder Kreditkarteninformationen zu gelangen. Ebenso verbreiten sie gefälschte Zahlungsaufforderungen an einen größeren Personenkreis – für die Empfänger kaum als Betrug erkennbar, da die Nachrichten scheinbar von vertrauten Kontakten stammen.

Millionenfache Sperrungen

Die Dimension des Problems verdeutlichen aktuelle Zahlen von Meta: Der WhatsApp-Mutterkonzern sperrte in den vergangenen Wochen fast sieben Millionen Konten, die direkten Bezug zu kriminellen Betrugszentren hatten. Als Reaktion führte das Unternehmen neue Sicherheitsfunktionen ein, die Nutzer automatisch vor verdächtigen Gruppen und Direktnachrichten warnen. Diese Maßnahmen zielen besonders auf gefälschte Jobangebote, Schneeballsysteme und betrügerische Kryptowährungsangebote ab.

Verbraucherschutzorganisationen warnen aktuell verstärkt vor WhatsApp-Gruppen mit unrealistischen Renditeversprechen und angeblich exklusiven Finanzangeboten. Hinter diesen Angeboten stecken häufig kriminelle Netzwerke, die gezielt das Vertrauen von Nutzern ausnutzen, um sie zu riskanten Investitionen und zur Preisgabe sensibler Daten zu verleiten.

Schutzmaßnahmen

Die Arbeiterkammer rät zu gesundem Misstrauen bei ungewöhnlichen Anfragen. Wer verdächtige Nachrichten von bekannten Personen erhält, sollte zunächst über alternative Kommunikationswege – beispielsweise durch einen direkten Telefonanruf – die Echtheit der Nachricht überprüfen. Im Zweifelsfall empfiehlt die Arbeiterkammer, verdächtige Mitteilungen umgehend zu löschen und nicht darauf zu reagieren. Bei Betrugsfall sollten Betroffene sofort den Kontakt abbrechen und umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten.