Batmobil, K.I.T.T. und A-Team-Van: 50 Kult-Autos zum Anfassen (VIDEO)

Vom Batmobil bis zum A-Team-Van: In Hollabrunn treffen sich legendäre Filmautos zum Anfassen – und ein besonderer Mr. Bean sorgt für rollende Unterhaltung.

In Hollabrunn (Niederösterreich) öffnet am 6. und 7. September 2025 die „Hollywood Garage“ ihre Pforten für Filmfans und Autoenthusiasten. Besucherinnen und Besucher können rund 50 legendäre Fahrzeuge aus der Filmgeschichte hautnah erleben – von K.I.T.T. über das Batmobil bis hin zum Geisterjäger-Wagen ECTO-1 aus „Ghostbusters“, dem steinzeitlichen Gefährt der Familie Feuerstein und dem markanten Van des A-Teams.

Die fünfte Auflage des außergewöhnlichen Autotreffens, organisiert von Martin Hahn und dem Verein „Fast Legends“, empfängt Gäste am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Senitzergasse 5, 2020 Hollabrunn. Das Besondere: Neben originalgetreuen Nachbauten warten auch authentische Fahrzeuge aus den Filmstudios Hollywoods auf die Besucher. „Wir wollen sie nicht einfach nur herzeigen, sondern man kann sie mit allen Sinnen bei uns entdecken“, erklärt Hahn. Für besonders Interessierte besteht sogar die Möglichkeit, in ausgewählten Filmautos mitzufahren.

📍 Ort des Geschehens

Mr. Bean live

Als besonderes Highlight der diesjährigen Veranstaltung tritt der italienische Mr.-Bean-Imitator Arnaldo Mangini auf. Er wird die ikonische Szene nachstellen, in der Mr. Bean mit einem Sessel auf dem Dach seines Minis unterwegs ist. Mangini wird an beiden Veranstaltungstagen mehrere Stunden vor Ort sein und die berühmte Filmsequenz zum Leben erwecken.

Die Veranstaltung findet in der bewährten Location der Hollywood Garage Hahn statt, einem spezialisierten Oldtimer- und Filmfahrzeug-Zentrum, das sich auf die Präsentation authentischer Fahrzeuge aus der Filmgeschichte spezialisiert hat. Der Eintritt ermöglicht den Besuchern nicht nur das Betrachten der Exponate, sondern auch das direkte Erleben der Filmgeschichte durch interaktive Elemente und Mitfahrgelegenheiten.