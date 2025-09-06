Busfahrer ignoriert Hilferuf: Mann entblößt und befriedigt sich neben Frau

In einem Linienbus von Wien nach Schäffernsteg kam es am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr zu einem schockierenden Vorfall. Eine 34-jährige Frau wurde Opfer einer sexuellen Belästigung, als sich ein etwa 40-jähriger Mann neben sie setzte und sich vor ihr entblößte. Der Unbekannte begann daraufhin, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Die Betroffene reagierte sofort und stand auf, um andere Mitreisende über den Vorfall zu informieren. Besonders alarmierend: Laut Polizeiangaben soll nicht einmal der Busfahrer auf die Situation reagiert haben.

📍 Ort des Geschehens

Zeugenaufruf gestartet

Nach Ankunft am Zielort verließ die Frau umgehend den Bus und erstattete anschließend Anzeige gegen den unbekannten Mann. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls zahlreiche Personen im Fahrzeug befanden, geht die Polizei davon aus, dass es mehrere Zeugen gibt. Diese werden gebeten, mit der Polizeidienststelle Rohrbach an der Lafnitz in der Steiermark Kontakt aufzunehmen – entweder telefonisch unter 059133/6236 oder per E-Mail an PI-ST-Rohrbach-an-der-Lafnitz@polizei.gv.at.

Entscheidend für die Ermittlungen: Alle Busse sind mit Videoüberwachung ausgestattet, deren Aufnahmen jedoch nur 48 Stunden gespeichert werden. Da die Auswertung der Bilder ausschließlich nach polizeilicher Anforderung möglich ist, war die rasche Meldung durch das Opfer entscheidend für die Sicherung des Beweismaterials.

Täter-Beschreibung

Der Gesuchte wird als männlich, circa 40 Jahre alt und vermutlich österreichischer Staatsbürger beschrieben. Er trägt eine Brille und hat eine auffällige große Tätowierung an Brust und rechtem Oberarm, deren Motiv nicht bekannt ist. Zum Tatzeitpunkt war er mit kurzer Hose, T-Shirt und weißen Socken bekleidet und führte eine grüne sowie eine rote Tasche mit sich.

