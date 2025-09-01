Horror-Vater missbrauchte Kinder: Nach 30 Jahren holt ihn die Vergangenheit ein

Jahrzehntelang blieben die Übergriffe ungesühnt. Jetzt holt die Vergangenheit einen Kroaten ein, der seine Stieftochter und später seine leiblichen Kinder missbraucht haben soll.

Fast drei Jahrzehnte nach den ersten mutmaßlichen Übergriffen muss sich ein im Pinzgau ansässiger Kroate vor einem Salzburger Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in den 1990er-Jahren seine damals 13-jährige Stieftochter wiederholt sexuell belästigt zu haben, indem er ihre Brüste berührte. Etwa ein Jahrzehnt später soll er ähnliche Übergriffe an seinen beiden leiblichen Kindern verübt haben. Trotz der langen Zeitspanne sind die Erinnerungen der Betroffenen an die Vorfälle laut Anklageschrift noch immer präsent.

Späte Strafverfolgung

Die juristische Aufarbeitung eines derart weit zurückliegenden Falles stellt eine Seltenheit dar. Möglich wird die späte Strafverfolgung durch eine besondere rechtliche Bestimmung: Bei Sexualdelikten gegen Minderjährige beginnt die Verjährungsfrist erst mit Vollendung des 28. Lebensjahres der Opfer. Diese Regelung wurde 2019 im österreichischen Strafgesetzbuch verankert und berücksichtigt, dass Betroffene oft erst im Erwachsenenalter über traumatische Kindheitserfahrungen sprechen können. Die Gründe für die verzögerte Anzeige sind nicht bekannt. Fachstudien aus Österreich belegen jedoch die erschreckende Häufigkeit sexueller Gewalt in der Kindheit – etwa 25 Prozent aller Mädchen und zwölf Prozent aller Buben sind betroffen.

Laut der österreichischen Kriminalstatistik werden jährlich rund 3.500 Fälle von sexueller Belästigung und schwerer sexueller Belästigung angezeigt, wobei die Dunkelziffer erheblich höher liegt. Bei Sexualdelikten an Minderjährigen stammt der Täter zu 98 Prozent aus dem familiären oder sozialen Nahbereich des Opfers.

Opferschutz im Verfahren

Das österreichische Strafverfahrensrecht sieht bei Sexualdelikten besondere Schutzmaßnahmen vor. Neben der schonenden Vernehmung können Opfer auf Antrag einen kostenlosen Rechtsanwalt gestellt bekommen. Zusätzlich ist es möglich, die Aussage mittels Videokonferenz aus einem separaten Raum zu übertragen, um eine direkte Konfrontation mit dem Angeklagten zu vermeiden.

Drohende Strafe

Experten weisen darauf hin, dass die Täterschaft bei sexuellen Übergriffen überwiegend männlich ist. Dem angeklagten Kroaten droht bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Eine direkte Konfrontation zwischen Opfern und Beschuldigtem im Gerichtssaal findet in solchen Verfahren nur selten statt – üblicherweise werden stattdessen Videoaufzeichnungen der Opferbefragungen im Prozess verwendet. Am Landesgericht Salzburg werden jährlich etwa 40 bis 50 Verfahren wegen Sexualdelikten gegen Minderjährige verhandelt.