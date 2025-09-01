Schwere Erdbeben: Mindestens 250 Tote & 500 Verletzte

Nächtlicher Schock in Ostafghanistan: Ein Erdbeben der Stärke 6,0 reißt Hunderte in den Tod. Die Provinz Nangarhar wurde besonders schwer getroffen.

Ein Erdbeben der Stärke 6,0 erschütterte Ostafghanistan nahe der pakistanischen Grenze. Das Beben trat laut US-Erdbebenwarte USGS um 23.47 Uhr Ortszeit in acht Kilometern Tiefe auf. Nach ersten Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar (Taliban-Nachrichtenagentur) kamen mindestens 250 Menschen ums Leben. Die von den Taliban kontrollierte Agentur berichtete zudem von rund 500 Verletzten.

Das Epizentrum wurde rund 27 Kilometer nordöstlich von Jalalabad in der Provinz Nangarhar lokalisiert. Etwa 20 Minuten später folgte in derselben Provinz ein weiteres Beben mit der Stärke 4,5 in zehn Kilometern Tiefe. Die seismologischen Daten werden sowohl von der US-Erdbebenwarte USGS als auch von unabhängigen europäischen Erdbebenwarten bestätigt.

Nakibullah Rahimi von der Gesundheitsbehörde Nangarhars teilte mit, dass 15 Verletzte zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden. Internationale Hilfsorganisationen wie das Internationale Rote Kreuz und die Vereinten Nationen berichten, dass die Rettungsarbeiten durch zerstörte Straßen, blockierte Brücken und schwer zugängliches Gelände erheblich behindert werden.

Schwierige Rettungsarbeiten

Zivile und militärische Einsatzkräfte sind weiterhin im Einsatz, um Überlebende zu bergen und Verletzte in Krankenhäuser zu bringen. Die Zahl der Todesopfer wird von lokalen Behörden und internationalen Organisationen auf mindestens 250 bis 500 geschätzt, wobei die tatsächlichen Zahlen aufgrund der schwierigen Lage vor Ort noch steigen könnten.

Vorherige Katastrophen

Im Oktober 2023 hatte bereits ein Beben der Stärke 6,3 Afghanistan getroffen, gefolgt von starken Nachbeben. Die Taliban-Regierung bezifferte die Todesopfer auf mindestens 4.000, während die Vereinten Nationen mit etwa 1.500 Toten eine deutlich niedrigere Zahl angaben.

Es handelte sich um die verheerendste Naturkatastrophe in Afghanistans jüngerer Geschichte.