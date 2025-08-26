Erdbeben erschüttert Bosnien – Nachbarländer alarmiert

Die Erde bebt in Bosnien und Herzegowina – mit einer Stärke von 3,4 auf der Richterskala. Die Erschütterungen reichten weit über die Landesgrenzen hinaus.

Bosnien und Herzegowina wurde heute Mittag von einem Erdbeben erschüttert. Laut dem Europäischen Mittelmeer-Seismologischen Zentrum (EMSC) ereignete sich um 12:22 Uhr ein Beben der Stärke 3,4 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag etwa 14 Kilometer westlich von Mostar und wurde in einer Tiefe von fünf Kilometern lokalisiert.

Die Erschütterungen waren nicht nur im gesamten Gebiet der Herzegowina deutlich zu spüren, sondern wurden auch in anderen Teilen Bosniens sowie in den Nachbarländern Kroatien und Montenegro wahrgenommen. Besonders stark spürten die Bewohner von Mostar und den umliegenden Ortschaften die seismische Aktivität.

⇢ 4,8 Stärke: Erdbeben erschüttert Metropole



📍 Ort des Geschehens

Größere Schäden oder Verletzte wurden bislang aus der Region Mostar nicht gemeldet. Die Gegend liegt in einer seismisch aktiven Zone, weshalb es regelmäßig zu Erdbeben kommt. Die Region um Mostar war in der Vergangenheit bereits mehrfach von stärkeren Beben betroffen – so ereignete sich 2022 ein Erdbeben der Stärke 5,7, das leichte Gebäudeschäden verursachte und auch in der historischen Stadt spürbar war.