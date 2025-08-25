4,8 Stärke: Erdbeben erschüttert Metropole

Die Erde bebt in der Westtürkei: Mit einer Stärke von 4,8 auf der Richterskala sorgte ein Erdstoß nahe Balıkesir für Unruhe – bislang ohne Folgen.

Ein Erdbeben der Stärke 4,8 auf der Richterskala hat am Abend die Westtürkei erschüttert. Der Erdstoß wurde um 20:58 Uhr registriert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder Sachschäden noch Verletzte gemeldet. Die zuständigen Behörden überwachen die Lage weiterhin aufmerksam.

📍 Ort des Geschehens

Epizentrum bei Balıkesir

Seismologen lokalisierten das Epizentrum südlich von Balıkesir, genauer an den geografischen Koordinaten 39.1797 Breite und 28.1272 Länge. Laut Daten des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums (EMSC) lag der Erdbebenherd in einer Tiefe von etwa elf Kilometern unter der Erdoberfläche.

Die Provinz Balıkesir liegt in einer seismisch aktiven Zone der Westtürkei. Die Region ist aufgrund ihrer Lage an wichtigen Verwerfungslinien regelmäßig von Erdbeben unterschiedlicher Stärke betroffen. Die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD bestätigte die Messdaten und arbeitet eng mit internationalen Monitoring-Stationen zusammen.

Kein Grund zur Panik

Erdbeben dieser Stärke gelten als mäßig stark und normalerweise nicht gefährlich für Gebäude und Infrastruktur. Die Erschütterungen waren zwar deutlich spürbar, führten jedoch zu keinen nennenswerten Schäden. In Istanbul und anderen Großstädten der Region wurde das Beben ebenfalls registriert, blieb aber ohne Auswirkungen auf den Alltag der Bewohner.