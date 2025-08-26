AirPods werden zum Übersetzer in fünf Sprachen!

Apples AirPods werden zum Dolmetscher: In der Beta-Version von iOS 26 taucht eine Echtzeit-Übersetzungsfunktion auf, die Gespräche in fünf Sprachen simultan übersetzen soll.

Apple plant offenbar eine bedeutende Erweiterung für seine AirPods: Eine Echtzeit-Übersetzungsfunktion. Diese Neuerung wurde in der aktuellen Public Beta sowie in der Developer Beta entdeckt – ein deutliches Indiz dafür, dass diese Funktion tatsächlich implementiert werden soll. Interessanterweise fand diese Innovation bei der Vorstellung von iOS 26 auf der WWDC im Juni keine Erwähnung. In der Beta-Version taucht nun jedoch eine Grafik auf, die zwei AirPods Pro mit mehrsprachigen Untertiteln zeigt.

Zum Start sollen mindestens fünf Sprachen unterstützt werden: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Portugiesisch. Die Funktion wird direkt mit der Übersetzen-App verknüpft und erfordert das gleichzeitige Drücken beider AirPods-Stiele zur Aktivierung. Langfristig ist mit einer Erweiterung des Sprachangebots zu rechnen. Ergänzend dazu wurde bereits bekannt, dass das iPhone künftig eine Übersetzungsfunktion für Textnachrichten erhalten wird.

Praktische Anwendungen

Die Einführung eines Beta-Programms für die kabellosen Kopfhörer markiert einen wichtigen Schritt. Besonders bemerkenswert ist der Fund der lang ersehnten Echtzeit-Übersetzungsfunktion, die in zahlreichen Alltagssituationen praktischen Nutzen verspricht. Insbesondere auf Reisen könnten die AirPods Gespräche simultan übersetzen.

Diese Entwicklung korrespondiert mit einer ähnlichen Funktion für die FaceTime-App, die mit iOS 26 eingeführt werden soll und Telefonate mit Live-Übersetzung ermöglichen wird. Für letztere Funktion wird allerdings mindestens ein iPhone 15 Pro mit seinem leistungsstarken Prozessor vorausgesetzt. Welche Hardware-Anforderungen für die AirPods-Übersetzungsfunktion gelten werden, bleibt abzuwarten.

Technische Details

Die Aktivierung der Echtzeit-Übersetzung erfolgt laut Beta-Illustration durch Drücken der AirPods-Stiele. Verschiedenen Berichten zufolge wird die Funktion, ähnlich wie beim iPhone, nur mit den neuesten Modellen kompatibel sein. Dazu zählen die AirPods Pro 2 sowie die AirPods 4, wobei unklar bleibt, ob beide Varianten oder nur das Modell mit aktiver Geräuschunterdrückung unterstützt werden.

Die entsprechenden Systemdateien und Grafiken wurden bereits in der iOS 26 Beta 6 entdeckt, obwohl Apple die Funktion bislang nicht offiziell angekündigt hat. Während auf der WWDC 2025 die Live-Übersetzung für FaceTime, Telefonate und Nachrichten vorgestellt wurde, blieb die AirPods-Integration unerwähnt. Die Funktion setzt ein kompatibles iPhone mit Apple Intelligence voraus, wobei die exakten Hardware-Anforderungen noch nicht bestätigt wurden.

Ebenfalls offen ist die Frage, welche iPhone-Generation mindestens erforderlich sein wird, um die Live-Übersetzungsfunktion der AirPods nutzen zu können. Es erscheint plausibel, dass Apple diese Funktion zunächst exklusiv für das iPhone 17 reservieren könnte. Einerseits wird dieses Modell mit einem leistungsfähigeren Chip ausgestattet sein, andererseits würde die Exklusivfunktion die Attraktivität des neuen Geräts im Erscheinungsjahr steigern.

Das iPhone 17 wird voraussichtlich im Herbst auf den Markt kommen, nachdem es – dem üblichen Zeitplan folgend – Mitte September auf der Apple Keynote präsentiert wurde.