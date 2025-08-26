Vater verschwindet im See nach Rettung seiner Kinder

Ein Vater stürzte sich am Comer See ins Wasser, um seine beiden ins Wasser gefallenen Kinder zu retten. Der beliebte norditalienische See, der etwa 80 Kilometer von Mailand entfernt liegt, wurde Schauplatz eines dramatischen Rettungsversuchs.

Nach dem Vorfall bei Dorio am östlichen Seeufer gelang es dem Mann zwar, seine Kinder in Sicherheit zu bringen, er selbst verschwand jedoch unter der Wasseroberfläche. Die italienische Feuerwehr bestätigte den laufenden Rettungseinsatz und setzte Taucher, mehrere Boote, einen Rettungshubschrauber und eine Wasserambulanz ein.

Verzweifelte Suche

Die verzweifelte Ehefrau musste das Unglück vom Boot aus mitansehen, während Rettungskräfte nun eine großangelegte Suchaktion durchführen, um den vermissten Mann zu finden. Die starke Strömung an der Unglücksstelle erschwert die Suche erheblich – selbst erfahrene Sporttaucher können den Grund des Sees dort nicht erreichen, wie italienische Medien berichten.

Die italienischen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet und befragen Zeugen, um den genauen Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren. Das Unglück hat die gesamte Ferienregion erschüttert und rückt die potentiellen Gefahren von Gewässern wieder in den Fokus der Öffentlichkeit.

Serie tragischer Vorfälle

Es ist nicht der erste derartige Vorfall am Comer See: Erst im Juli 2024 ereignete sich ein ähnlicher Fall, bei dem ein deutscher Vater nach der Rettung seines Sohnes ebenfalls unterging und erst zwei Tage später in großer Tiefe geborgen wurde. Bereits 2019 starb eine Fußballspielerin bei einem Badeunfall in dem beliebten Urlaubsgewässer.

Während gleichzeitig die selbständige Tat des Vaters als Heldenakt gewürdigt wird.