15-Jähriger stürzt sechs Stockwerke in die Tiefe

Nächtlicher Ausflug auf ein Wiener Hausdach endet in Katastrophe: Ein 15-jähriger Slowake brach durch eine Lichtkuppel und stürzte sechs Stockwerke in die Tiefe.

In der Nacht zum Mittwoch kam es zu einem dramatischen Unfall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein 15-jähriger Slowake stürzte sechs Stockwerke in die Tiefe, nachdem er auf dem Dach eines siebenstöckigen Gebäudes nahe der Kreuzung Hofmühlgasse/Pillergasse durch eine Lichtkuppel gebrochen war. Der Teenager hatte sich mit seiner Clique, darunter auch seine Freundin, auf das Dach begeben, um den Sternenhimmel zu betrachten. Gegen 1:30 Uhr trat der Jugendliche auf die Lichtkuppel, die seinem Gewicht nicht standhielt. Seine Begleiter, die den Sturz mitansehen mussten, alarmierten sofort die Rettungskräfte.

📍 Ort des Geschehens

Komplexe Rettungsaktion

Die Einsatzteams leiteten umgehend eine komplexe Rettungsaktion ein. Während ein Teil der Mannschaft versuchte, einen Zugang zum Lichtschacht zu finden, bereiteten andere Helfer eine Rettung über die Dachöffnung vor. Ein Notfallsanitäter und ein speziell ausgebildeter Höhenretter der Berufsrettung Wien seilten sich zu dem schwer verletzten Jugendlichen ab, um eine Erstversorgung durchzuführen.

Parallel dazu gelang es den Einsatzkräften, einen Zugang zum Schacht ausfindig zu machen. Mit Hilfe einer Akkuseilwinde konnte der Verletzte angehoben und durch den entdeckten Zugang ins Treppenhaus transportiert werden.

Dort übernahm die Berufsrettung Wien die weitere medizinische Versorgung und den Transport des 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen, Details zu seinem aktuellen Gesundheitszustand wurden von den Behörden jedoch bislang nicht bekannt gegeben.