Badeunglück in Wien: Neunjähriger nach Rettung in kritischem Zustand

Dramatische Szenen an der Neuen Donau: Während zwei Brüder im Wasser spielen, geraten beide plötzlich unter die Oberfläche. Für einen der Buben besteht Lebensgefahr.

Ein neunjähriger Bub und sein elfjähriger Bruder spielten am Freitag gegen 18:45 Uhr im Wasser des Familienstrandbads Neue Donau in Wien-Donaustadt, als sich plötzlich ein dramatischer Zwischenfall ereignete. Beide Kinder gerieten unter die Wasseroberfläche, während ihre Mutter vom Ufer aus die bedrohliche Situation beobachtete und verzweifelt Hilferufe ausstieß. Umgehend wurde der Rettungsapparat in Gang gesetzt.

📍 Ort des Geschehens

Rettungsaktion

Dem elfjährigen Buben konnte durch das beherzte Eingreifen einer anwesenden Badegästin geholfen werden, die ihn aus dem Wasser zog. Sein jüngerer Bruder blieb jedoch verschwunden. Kurz darauf erreichten Einsatzkräfte der Wiener Wasserpolizei sowie Taucherteams der Berufsfeuerwehr Wien den Unglücksort. Den Tauchern gelang es schließlich, den vermissten Neunjährigen in mehreren Metern Tiefe zu entdecken und zu bergen, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

⇢ Mann wird im Wasser plötzlich bewusstlos und stirbt



Kritischer Zustand

Der lebensbedrohlich verletzte Bub wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Wiener Krankenhaus transportiert. Nach Angaben der Wiener Polizei wurde das Kind mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital eingeliefert. Sein Zustand wird nach wie vor als kritisch eingestuft – er schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr.

⇢ Tragödie an der Adria: Sechsjähriger nach Badeunfall tot geborgen

