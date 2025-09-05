Schnuller und ähnliche Haare: Großvater holt falsches Kind aus Kindergarten ab

Ein Schnuller, ähnliche Haare und ein müder Opa – mehr brauchte es nicht für eine folgenschwere Verwechslung, die in Sydney einen Polizeieinsatz auslöste.

Ein Großvater in Sydney sorgte für Aufregung, als er versehentlich ein fremdes Kind aus einer Kindertagesstätte nach Hause brachte. Die Mutter des betroffenen Jungen schlug sofort Alarm und verständigte die Polizei, nachdem sie ihr Kind nicht mehr in der Betreuungseinrichtung vorfand. Erst durch die Auswertung von Überwachungsaufnahmen und die anschließende Kontaktaufnahme mit den Eltern konnte die Verwechslung aufgeklärt werden.

Der Vorfall ereignete sich in der Filiale in Bangor, einem südlichen Vorort von Sydney. Der ältere Herr hatte offenbar nicht bemerkt, dass er das falsche Kind mitgenommen hatte. Seine Ehefrau schilderte die Situation: „Als er ihn nach Hause brachte, kuschelte er ihn einfach an sich und schlief ein, ohne es zu merken […].“ „Er hat die gleichen Haare und hatte einen Schnuller im Mund. Mein Mann sagte nur: ‚Ihm geht es nicht gut. Er ist nicht er selbst.'“

Fürsorge trotz Verwechslung

Das Seniorenpaar betreute das versehentlich mitgenommene Kind fürsorglich und zeigte sich nach Aufklärung des Vorfalls tief bestürzt. Trisha Hastie von der „First Steps Learning Academy“ bat die betroffenen Familien um Entschuldigung und versicherte, dass die Sicherheit der Kinder oberste Priorität genieße.

Verschärfte Maßnahmen

Die Einrichtung, die mehrere Kindertagesstätten in der Region Sydney betreibt, habe ihre Sicherheitsmaßnahmen inzwischen verstärkt, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern. Konkret wurden die Abholprotokolle verschärft und die Identitätsprüfung beim Abholen der Kinder intensiviert.

Die für frühkindliche Bildung zuständige Aufsichtsbehörde in New South Wales reagierte mit Betroffenheit und nahm umgehend Untersuchungen auf.