Kokain & Heroin: Serbisch-österreichisches Duo baute Mini-Drogenimperium auf

Ein Serbe (26) und ein Österreicher (34) bauten im letzten Jahr ein florierendes Drogengeschäft zwischen Wien und Salzburg auf. Nun wurden sie geschnappt und interessante Details des Falls kommen an die Öffentlichkeit.

Das Dealer-Duo wurde, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag bekannt gab, in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofes im April festgenommen. Sie befanden sich anscheinend auf dem Rückweg von einer Beschaffungsfahrt aus Wien. Der Österreicher hatte 150 Gramm Heroin im Rucksack bei der Festnahme. Die zwei Komplizen sitzen nun in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft. Die Beamten forschten auch 20 “Kunden” der Beiden aus.

Schon seit Anfang Jänner waren die Kriminalisten aus St. Johann im Pongau den Gaunern auf der Spur. Da bekamen sie einen Hinweis auf ein gut-laufendes Drogengeschäft, bei welchem mit Kokain, Heroin und Cannabis gedealt wurde. Die Polizei vermutet nach der Wohnungsdurchsuchung, dass der Drogenhandel zumindest seit September 2020 lief. Weiters wurden neben illegalen Suchtmitteln auch Utensilien zum Abwiegen, Verpacken und Herstellen des Suchtgiftes sichergestellt, sowie Bargeld, eine Gasdruckpistole und IT Geräte beschlagnahmt.

Arbeitsteilung

Der Österreicher (34) soll eher der Handlanger des Serben gewesen sein und die Kurier-Arbeit verrichtet haben, während der Serbe mehr der Drahtzieher war, der die Ankäufe organisierte. Der 26-Jährige steht im Verdacht, circa 1,2 Kilogramm Heroin angekauft und gewinnbringend in den Verkehr gesetzt zu haben